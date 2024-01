Tempête Belal, Gaza, rétro, New-York et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 13 janvier 2024 : - Tempête Belal : une trajectoire défavorable pour La Réunion et Maurice - Communications coupées dans la bande de Gaza, où les combats se poursuivent - Pharmacies, Borne, Attal, Windy et trail - A New York, des familles de migrants doivent faire leurs valises pour retrouver un toit - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de pluie dans l'est

Tempête Belal : une trajectoire défavorable pour La Réunion et Maurice

Annoncée depuis le lundi 8 janvier 2024, la zone suspecte – la deuxième de l'année – a débuté sa formation ce vendredi 12 janvier. Baptisée Belal, le passage au plus près de La Réunion de cette tempête est prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Un système qui pourrait évoluer au stade de cyclone tropicale (voire plus). À 4 heures ce samedi 13 janvier, la tempête modérée évoluait au nord-est de l'île de Tromelin, à un peu plus de 700 km au nord de L'île de La Réunion. Une intensification graduelle du météore est envisagée au cours des prochains jours avec. Le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique" dès ce vendredi. La prudence est de mise.

Communications coupées dans la bande de Gaza, où les combats se poursuivent

La bande de Gaza est de nouveau confrontée vendredi à une coupure complète de l'Internet et du téléphone, au moment où les bombardements israéliens dans le petit territoire assiégé se poursuivent, comme les combats avec le Hamas palestinien.

Pharmacies, Borne, Attal, Windy et trail

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier 2024

• Lundi 8 janvier - Les pharmacies réunionnaises font toujours face à des pénuries

• Mardi 9 janvier - Elisabeth Borne quitte le gouvernement, Gabriel Attal pressenti pour la remplacer

• Mercredi 10 janvier - Un nouveau Premier ministre pour une ligne politique inchangée

• Jeudi 11 janvier - Windy : un outil à manier avec précaution, n'est pas monsieur Météo qui veut

• Vendredi 12 janvier - Polémique autour des tarifs d’inscription : la querelle des prix sur les trails

A New York, des familles de migrants doivent faire leurs valises pour retrouver un toit

Sally, 12 ans, est en larmes: elle ne peut plus accéder à l'hôtel de New York où elle était hébergée avec sa famille, des demandeurs d'asile colombiens.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de pluie dans l'est

Ce samedi 13 janvier 2024, Matante Rosina commence à ranger sa véranda et à rentrer tous ses anthuriums à l'intérieur. Même si elle le fait sous la pluie, elle ne veut pas en perdre un seul. En effet, dans l'est, le temps est bien pluvieux à l'approche de futur Belal. Elle pense qu'ailleurs le temps est moins maussade et même plus sec mais ça risque de changer dans l'après-midi.