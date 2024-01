Pharmacies, Borne, Attal, Windy et trail

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier 2024 • Lundi 8 janvier - Les pharmacies réunionnaises font toujours face à des pénuries • Mardi 9 janvier - Elisabeth Borne quitte le gouvernement, Gabriel Attal pressenti pour la remplacer • Mercredi 10 janvier - Un nouveau Premier ministre pour une ligne politique inchangée • Jeudi 11 janvier - Windy : un outil à manier avec précaution, n'est pas monsieur Météo qui veut • Vendredi 12 janvier - Polémique autour des tarifs d’inscription : la querelle des prix sur les trails

• Lundi 8 janvier - Les pharmacies réunionnaises font toujours face à des pénuries

Plusieurs médicaments, tout particulièrement les antibiotiques, sont toujours en rupture de stock dans les pharmacies réunionnaises. Depuis un an désormais, les officines doivent composer avec une baisse drastique de leurs réserves d'antibiotiques, et trouver des moyens pour modifier les prescriptions de leurs patients quand cela est possible. Et aucune amélioration n'est en vue pour l'heure.

• Mardi 9 janvier - Elisabeth Borne quitte le gouvernement, Gabriel Attal pressenti pour la remplacer

Après 20 mois à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a déposé sa démission ce lundi 8 janvier 2024, qui a été acceptée par Emmanuel Macron. On ignore pour l'heure qui la remplacera, bien que Gabriel Attal, actuel ministre de l'Education nationale, soit désormais largement pressenti pour devenir son successeur. L'annonce devrait être faite ce mardi.

• Mercredi 10 janvier - Un nouveau Premier ministre pour une ligne politique inchangée

Après une demi-journée de suspense, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre ce mardi 9 janvier 2024. Il remplace Elisabeth Borne, poussée vers la sortie par Emmanuel Macron, après que cette dernière a fait passer aux forceps les très controversées réforme des retraites et loi immigration. Si Gabriel Attal est désormais le plus jeune Premier ministre de la Vème République, nul doute que sa jeunesse ne viendra pas enrailler la politique anti-sociale d'Emmanuel Macron. Que cela soit lui ou Borne à la tête du gouvernement, la donne ne va pas changer : son rôle restera d'effectuer les sales besognes du Président.

• Jeudi 11 janvier - Windy : un outil à manier avec précaution, n'est pas monsieur Météo qui veut

Une zone est en approche, une tempête est à prévoir… et alors que Météo France affine ses prévisions jour par jour, c'est généralement vers l'application météo Windy que les Réunionnais se tournent. Sur les réseaux, autour d'une table, un seul mot : "Windy". Mais si cette application vous semble faire la pluie et le beau temps, elle est tout de même à prendre avec précaution… surtout pour les non-initiés.

• Vendredi 12 janvier - Polémique autour des tarifs d’inscription : la querelle des prix sur les trails

Les coureurs de trail sont mécontents. Ils trouvent que les prix d’inscription aux courses ont augmenté et que la qualité des prestations fournies par les organisateurs en retour n’est pas toujours au rendez-vous. Des organisateurs qui leur répondent qu’ils s’efforcent au contraire d’améliorer leur produit, ne pouvant rien par ailleurs contre l’inflation de la vie, la baisse des subventions publiques et la difficulté croissante à trouver des partenariats privés face à la multiplication des courses.