Florilèges, Saint-Pierre, rétro, dette et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 12 octobre 2024 : - Le Tampon : un "Florilèges" de plantes pour célébrer la diversité de la flore réunionnaise - Saint-Pierre fait son Festival International du Cinéma - Dette : Fitch maintient la note de la France à AA- mais avec une perspective négative - Rétro - Billets d'avion, covoiturage, santé mentale, Bras Fusil et Grand Étang - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, nuages, vent c'est le programme du jour

Le Tampon : un "Florilèges" de plantes pour célébrer la diversité de la flore réunionnaise

Ce samedi 12 octobre 2024, s'ouvre officiellement la 40ème édition des Florilèges au parc Jean de Cambiaire au Tampon. L'événement aura lieu jusqu'au 20 octobre. Durant plus d'une semaine, la commune des Hauts va resplendir sous les couleurs des plus belles fleurs et plantes de La Réunion. L'occasion également de faire la fête

Saint-Pierre fait son Festival International du Cinéma

La ville de Saint-Pierre organise le Festival International du Cinéma à l'espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris dès le 17 octobre 2024. Les séances sont à prix très accessibles à partir de 2 euros, pour 25 films tout public, de plusieurs pays différents, dont certains primés en festival.

Dette : Fitch maintient la note de la France à AA- mais avec une perspective négative

Ce vendredi 11 octobre 2024, l'agence Fitch a maintenu la notation du budget de la France en AA-. Mais Fitch reste sceptique quant à une possible amélioration de la situation et envisage une perspective négative.

Billets d'avion, covoiturage, santé mentale, Bras Fusil et Grand Étang

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2024:

• Lundi 7 octobre - Billets d'avions : augmentation en vue pour combler le déficit de l'Etat... au détriment des Réunionnais

• Mardi 8 octobre - Mode de déplacement : doucement mais surement le covoiturage trace sa route à La Réunion

• Mercredi 9 octobre - Troubles psychiques : une marche et de la bonne humeur pour combattre l’isolement et les préjugés

• Jeudi 10 octobre - Saint-Benoît : jets de projectiles et échauffourées à Bras-Fusil, quatre gendarmes blessés

• Vendredi 11 octobre - Grand Étang asséché : une catastrophe pour les poissons exotiques, une bouffée d'air pour les crevettes endémiques

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil, nuages, vent c'est le programme du jour

Ce samedi 12 octobre 2024, Matante Rosina annonce que la météo réserve un peu de tout. Ce matin, le soleil caresse le nord et l'ouest de l'île mais méfiez-vous car les nuages arrivent vite sur les Hauts Dans l'est, la pluie persiste le matin, alors prenez votre parapluie si vous sortez. Dans l'après-midi, le vent souffle un peu plus fort. Matante Rosina vous souhaite un bon week-end.