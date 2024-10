Billets d'avion, covoiturage, santé mentale, Bras Fusil et Grand Étang

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre 2024: • Lundi 7 octobre - Billets d'avions : augmentation en vue pour combler le déficit de l'Etat... au détriment des Réunionnais • Mardi 8 octobre - Mode de déplacement : doucement mais surement le covoiturage trace sa route à La Réunion • Mercredi 9 octobre - Troubles psychiques : une marche et de la bonne humeur pour combattre l’isolement et les préjugés • Jeudi 10 octobre - Saint-Benoît : jets de projectiles et échauffourées à Bras-Fusil, quatre gendarmes blessés • Vendredi 11 octobre - Grand Étang asséché : une catastrophe pour les poissons exotiques, une bouffée d'air pour les crevettes endémiques (Photo : www.imazpress.com)

Les voyageurs de La Réunion devront-ils bientôt payer leurs billets d'avion plus chers qu'ils ne le sont déjà ? C'est en tout cas la rumeur qui circule depuis au discours de politique générale de Michel Barnier prononcée de mardi 1er octobre 2024. Pour faire des économies et renflouer les caisses de l'État, la taxe de solidarité sur les billets d'avion pourrait tripler. Et quoi de mieux que l'idée de faire payer une nouvelle fois les plus précaires et éloignés et donc les Outre-mer.

À La Réunion, l'on dénombre chaque jour des dizaines et des dizaines de kilomètres d'embouteillages. La raison : bon nombre de personnes se déplacent seules dans leur véhicule. Alors que l'on vante à tout va les mobilités douces, il existe un moyen de ne pas se déplacer seul, tout en agissant sur son pouvoir d'achat : le covoiturage. Ce mode de transport séduit de plus en plus d'automobilistes. Cela même si la pratique est encore freinée par la réticence de partager un véhicule avec un.e inconnu.e et le manque d'infrastructures adéquates comme les parkings de covoiturage.

Alors que les troubles psychiques sont toujours stigmatisés dans la société, l’association Balise Psy organise ce mercredi 9 octobre 2024 une "Mad Pride" (marche festive des fous) à Saint-Paul pour sensibiliser et éduquer sur ces questions de société. Le but ? Changer le regard sur les maladies mentales, et sur les personnes qui en souffrent.

Ce mercredi 9 octobre 2024, le quartier de Bras Fusil à Saint-Benoît était sous tension. Tout à commencé après une course-poursuite dans l'après-midi entre une voiture et un véhicule de la Brigade anti-criminalité (BAC). C'est alors que le conducteur a été interpellé par les forces du Groupement d'intervention de la gendarmerie (GIGN). Suite à cette arrestation, plusieurs personnes se sont rassemblées dans le quartier. Les forces de l'ordre arrivées en renfort se sont déployées et ont essuyé des jets de projectiles. Quatre gendarmes ont été blessés.

Pas ou peu de pluies, manque d'eau pour se remplir… depuis plusieurs semaines le lac de Grand Étang à Saint-Benoît se vide de son eau. Un événement récurrent en fin de période sèche mais qui devient de plus en plus récurrent au fil des années et des épisodes de sécheresse. Les poissons qui habitent ce lac en sont les premières victimes. Si c'est un mal pour cette espèce exotique, l'absence d'eau est bénéfique aux crevettes indigènes de La Réunion, observées pour l'heure seulement à Grand Étang.