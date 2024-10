Outre-mer, Grand raid, guerre, décès météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 14 octobre 2024 : - Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer - Grand Raid : de jour comme de nuit, en marchant ou en rampant… elles et ils seront les infiltré.e.s d'Imaz Press - Le Hezbollah menace Israël de nouvelles attaques, après celle meurtrière près de Haïfa - Saint-Joseph : le corps d'un homme découvert dans la rue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin doux

Promesse concrète ou diversion : Michel Barnier annonce le retour du comité interministériel des Outre-mer

Le mardi 1er octobre 2024, Michel Barnier, Premier ministre, a prononcé son discours de politique générale devant les députés. Évoquant les Outre-mer, il a promis du "dialogue" et de la "concertation". Dans la foulée il a annoncé qu'il réunirait le comité interministériel des Outre-mer (Ciom) "durant le premier trimestre 2025 ". Mise en place depuis 2019 cette instance ambitionne d'améliorer la vie des Ultramarins grâce à 72 mesures. Un voeu pieux sans réelle concrétisation à La Réunion où le taux de pauvreté frôle les 37%.

Grand Raid : de jour comme de nuit, en marchant ou en rampant… elles et ils seront les infiltré.e.s d'Imaz Press

Tirage au sort fait, sacs presque prêts mais stress à son apogée, dans quelques jours – ce jeudi 17 octobre 2024 très exactement - ils seront plus de 7.085 compétiteurs à s'élancer sur le Grand Raid. Des coureurs venant de La Réunion (allez nos sportifs péi), de l'Hexagone et même de Martinique. Tous bientôt à l'assaut des sentiers de La Réunion pour quatre courses folles : la Diagonales des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Zembrocal Trail et le petit nouveau, le Métis Trail. Comme chaque année, Imaz Press vous propose de suivre les courses grâce à ses infiltrés. Découvrez leurs portraits.

Le Hezbollah menace Israël de nouvelles attaques, après celle meurtrière près de Haïfa

Le Hezbollah libanais a menacé lundi Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive au Liban, après une frappe de drones visant une position militaire au sud de Haïfa qui a tué quatre soldats israéliens et blessé plus de 60 personnes.

Saint-Joseph : le corps d'un homme découvert dans la rue

Le corps d’un homme a été découvert aux environs de 6 heures dimanche matin 13 octobre 2024, dans le quartier du Butor à Saint-Joseph. C’est un riverain qui a fait la macabre découverte. Selon nos confrères de Réunion 1ère, les pompiers arrivés sur place ont tenté en vain de réanimer l'homme âgé d'une cinquantaine d'année. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du décès

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin doux

Ce lundi 14 octobre 2024, Matante Rosina annonce un matin doux avec du soleil sur toute l'île, surtout dans l'ouest. Dans l'après-midi, les nuages gagnent du terrain dans les hauts et l'est, avec quelques averses qui risquent d'arriver. Le vent souffle modérément, surtout du côté des plages du sud. Matante Rosina vous souhaite une excellente semaine.