Mariage tamoul, heure d'hiver, insolite, Ethiopie météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 27 octobre 2024 : - Un double mariage tamoul célébré dans la pure tradition tamoule péi - L'Hexagone passe à l'heure d'hiver, La Réunion est en avance de trois heures - Il lui demande de l'épouser, au volant une bière à la main et sur l'ordi pendant son mariage - Ethiopie: dans un marché d'Addis Abeba, rien ne se perd, tout se transforme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche après-midi maussade

Un double mariage tamoul célébré dans la pure tradition tamoule péi

C'est dans les hauts de Bras-Panon que deux sœurs ont choisi de célébrer leur mariage tamoul dans la tradition péi ce dimanche 20 octobre 2024. D'un côté l'aînée Velly-Aman et Florent, de l'autre côté la benjamine des sœurs Vimaladevëe et Jehane. Entre changements de tenues, demande de la main aux parents et différents rites de mariage, les deux couples sont désormais mariés… devant les divinités

L'Hexagone passe à l'heure d'hiver, La Réunion est en avance de trois heures

En ce dimanche 27 octobre 2024, l'Hexagone a effectué son passage à l'heure d'hiver. Il va donc falloir se réadapter aux trois heures de décalage... Vous vous réveillerez donc tous un peu plus fatigué et avec de plus grosses poches sous les yeux les lendemains de matchs de football, et il faudra patienter un tout petit plus longtemps pour regarder vos émissions préférées. Pour les journalistes, cela veut aussi dire des prises de parole officielles à suivre toujours plus tard...

Il lui demande de l'épouser, au volant une bière à la main et sur l'ordi pendant son mariage

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2024, le voici. À bout de forces mais pas de romantisme, Jean-Stéphane a fait sa demande en mariage après avoir bouclé la Métis Trail. Elle s'est dit qu'avec une bière, le créneau passerait mieux... c'est loupé. Pourquoi danser avec les invités quand on peut bosser.

Ethiopie: dans un marché d'Addis Abeba, rien ne se perd, tout se transforme

Un sac hors d'âge posé sur le dos, Dereje Enigdamekonen avale dès l'aube les kilomètres dans les venelles du marché du Merkato, dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. "Korale, korale", lance-t-il régulièrement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche après-midi maussade

Ce dimanche 27 octobre 2024, Matante Rosina espère une matinée globalement ensoleillée sauf chez elle dans l'est. Dans les Hauts de l'île, dans l'après-midi, il faut s'attendre à de bonnes averses. Il est même possible qu'elles débordent sur les littoraux.