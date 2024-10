Fruits de la passion, Ballon d'or, hommage, toit et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 29 octobre 2024 : - Fruits de la passion : encore piquées mais toujours pas coulés - Ballon d'Or 2024 de foot : Rodri roi surprise, Vinicius et le Real Madrid dauphins vexés - La Possession : hommage à Chloé, Edith, Lorane et Joé, morts sous les coups de leurs agresseurs - Publireportage - Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil mais aussi un peu de pluie

Fruits de la passion : encore piqués mais toujours pas coulés

Extrêmement prisés sur l'île et à l'export, les fruits de la passion ne sont pas simples à faire sortir de terre. La production locale a baissé lors des deux dernières années, notamment en raison de maladies répétées. Si des solutions pour produire plus et mieux ont déjà été trouvées, la filière reste confrontée à un certain nombre d'obstacles au développement. Les fruits sont encore piqués mais toujours pas coulés

Ballon d'Or 2024 de foot : Rodri roi surprise, Vinicius et le Real Madrid dauphins vexés

Surprise, le milieu de terrain espagnol Rodri, modèle de joueur collectif, a devancé le soliste Vinicius Jr dans la course au Ballon d'or au terme d'une cérémonie phagocytée par le boycott du Real Madrid, qui n'est venu chercher aucun de ses trophées lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris.

La Possession : hommage à Chloé, Edith, Lorane et Joé, morts sous les coups de leurs agresseurs

Moment de recueillement et d'émotion, moment de refus de la violence ce lundi après-midi 28 octobre 2024 sur le parvis de la mairie de la Possession. Un hommage a été rendu à Chloé, la jeune mère de famille, qui a été victime d'un féminicide dans la nuit du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre au Port. Hommage aussi à Edith poignardée à mort par son fils le samedi 28 octobre 2023 à la Possession, à Lorane, 5 ans, la nièce de l'homme, et à Joé, un agent d'entretien tous deux tués par l'agresseur

Publireportage - Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ?

Comme chaque année, la période cyclonique approche et avec elle, l’angoisse de dégâts matériels, de déclaration à l’assurance…

À Saint-Benoît, Thierry Fontaine a préféré anticiper et refaire sa toiture dès le mois de juin. Après un passage au salon de la maison, Thierry a fait son choix et s’est tourné vers Toitures Services Réunion (TSR) pour effectuer ses travaux

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil mais aussi un peu de pluie

Pour Matante Rosina, le matin est ensoleillé ce mardi 29 octobre 2024. Mais dans l'après-midi, les nuages se concentrent sur les pentes nord et nord-ouest. Les plages et le sud restent plus clairs tandis que de petites averses sont attendues dans les hauteurs de Saint-Denis et la Possession. les températures baissent légèrement, et un alizé de sud-est souffle sur les crêtes et les plages de l'ouest.