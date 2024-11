La rue tue, Odysséa, narcotrafic, RN, saison cyclonique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 2 novembre 2024 : - "La rue tue" : en 2023, au moins 15 personnes sans-abris sont décédées dans les rues de l'île - Odysséa : plus de 20.000 personnes attendues dans la forêt de L'Etang-Salé - Rétro : Corail Hélicoptères, fruits de la passion, thon, Granmèr Kal, Halloween - Saison cyclonique 2024-2025 : 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, quelques nuages l'après-midi

"La rue tue" : en 2023, au moins 15 personnes sans-abris sont décédées dans les rues de l'île

735 : c'est le nombre de personnes sans domicile fixe recensées qui sont mortes dans les rues de la France en 2023. Dans son rapport annuel, le collectif Les morts de la rue (CMDR) rappelle une triste réalité : "La rue tue". Une affirmation partagée par les associations locales, alors qu'au moins 15 personnes sont décédées dans les rues de l'île en 2023 selon un décompte du collectif. Un chiffre qui, malheureusement, est probablement sous-estimé

Odysséa : plus de 20.000 personnes attendues dans la forêt de L'Etang-Salé

Alors qu'Octobre Rose a touché à sa fin, la lutte contre le cancer du sein continue. La traditionnelle course d'Odysséa se tiendra ces samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024, dans la forêt de l'Etang-Salé. Plus de 20.000 personnes sont attendues pour lever des fonds pour la recherche contre ce cancer, qui est la première forme de cancer détectée chez les femmes réunionnaises.

Rétro : Corail Hélicoptères, fruits de la passion, thon, Granmèr Kal, Halloween

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024:

• Lundi 28 octobre - Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engagent deux procédures à l'encontre de ses deux associés

• Mardi 29 octobre - Fruits de la passion : encore piqués mais toujours pas coulés

• Mercredi 30 octobre - Dans votre sandwich il y a du maïs, du thon et... un supplément mercure

• Jeudi 31 octobre - Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween

• Vendredi 1er novembre - Vendredi 1er novembre - Nuit d'Halloween : jets de projectile, ports d'arme et incendies en secteur police

Saison cyclonique 2024-2025 : 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France ce vendredi 1er novembre. Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, quelques nuages l'après-midi

Matane Rosina a longuement a longuement regardé le fond de sa marmite de riz. Elle a vu qu'il y aura du soleil le matin et quelques petits nuages dans l'après-midi ce samedi 2 novembre 2024. Dites-nous si tout cela est vrai chez vous