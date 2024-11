Corail Hélicoptères, fruits de la passion, thon, Granmèr Kal, Halloween

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024: • Lundi 28 octobre - Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engagent deux procédures à l'encontre de ses deux associés • Mardi 29 octobre - Fruits de la passion : encore piqués mais toujours pas coulés • Mercredi 30 octobre - Dans votre sandwich il y a du maïs, du thon et... un supplément mercure • Jeudi 31 octobre - Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween • Vendredi 1er novembre - Vendredi 1er novembre - Nuit d'Halloween : jets de projectile, ports d'arme et incendies en secteur police (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Avis de turbulences chez Corail Hélicoptères. Selon nos informations, Fabrice Lourme a déposé une plainte auprès du tribunal de commerce et une requête auprès de la procureure de Saint-Denis à l'encontre de Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing, ses deux associés au capital de l'entreprise. Les faits dénoncés portent sur des dysfonctionnements supposés au sein de la gestion de l'entreprise. Contacté, Fabrice Lourme a confirmé nos informations, mais s'est refusé à tout autre commentaire. Interrogés par Imaz,Press, ses associés réfutent toutes les accusations

Extrêmement prisés sur l'île et à l'export, les fruits de la passion ne sont pas simples à faire sortir de terre. La production locale a baissé lors des deux dernières années, notamment en raison de maladies répétées. Si des solutions pour produire plus et mieux ont déjà été trouvées, la filière reste confrontée à un certain nombre d'obstacles au développement. Les fruits sont encore piqués mais toujours pas coulés

"Thon et mercure : la grande distribution doit retirer le poison de ses rayons". C'est le titre de la pétition internationale lancée hier par les ONG Bloom et Foodwatch. Suite à une enquête menée au niveau européen, elles alertent sur les dangers pour la santé de la contamination généralisée au mercure. À La Réunion, le thon est un produit massivement consommé, notamment pour fabriquer les très appréciés sandwichs thon-maïs

Longtemps marginale et diabolisée, la fête d'Halloween entre peu à peu dans les foyers réunionnais. Les jeunes générations sont attirées par cette fête commerciale aux origines celtiques. Granmer Kal est contestée sur son territoire par les déguisements en tous genres et à la chasse aux sucreries sur le modèle américain, mé Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween

La nuit d'Halloween a été courte pour les forces de l'ordre. En secteur police, les agents ont procédé à 16 interpellations, notamment pour port d'arme. Plusieurs incendies ont aussi été signalés au cours de cette nuit du jeudi 31 octobre au 1er novembre 2024, ainsi que des attroupements armés. Des jets de projectiles sur les policiers et leurs véhicules sont aussi survenus dans plusieurs communes.