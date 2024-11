Odysséa : plus de 20.000 personnes attendues dans la forêt de L'Etang-Salé

Alors qu'Octobre Rose a touché à sa fin, la lutte contre le cancer du sein continue. La traditionnelle course d'Odysséa se tiendra ces samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024, dans la forêt de l'Etang-Salé. Plus de 20.000 personnes sont attendues pour lever des fonds pour la recherche contre ce cancer, qui est la première forme de cancer détectée chez les femmes réunionnaises.

Seuls ou accompagnés, les participants de ce week-end pourront marcher ou courir à l'occasion des courses marmailles mais aussi des 2 kilomètres 600 mètres de la Diversité, des 5 kilomètres de course/marche non chronométrées et des 10 kilomètres nature chronométré. Une randonnée de 5 kilomètres est également organisée.

20.800 personnes se sont inscrites à cet événement désormais tradionnel dans la lutte contre le cancer du sein. Première forme de cancer détectée chez les femmes, 84 cas nouveaux sont diagnostiqués en moyenne chaque année à La Réunion.

- La vague connectée -

Il est possible d'apporter son soutien à la lutte contre le cancer du sein, même à distance.

Pour commencer, il faut également s'inscrire à l'une des courses sur le site. Il faudra par la suite télécharger l'application Odysséa.

Le but est ensuite de s'entraîner autant de fois qu'on le souhaite, en n'oubliant pas de lancer sa course sur l'application, pour cumuler les kilomètres (à faire entre le 26 octobre 8h jusqu'au 11 novembre 18h).

- 280.000 euros collectés -

En 2023, grâce à la mobilisation de 20.000 participants, à l'Etang-Salé et en connecté grâce à l'application mobile Odysséa, ainsi que le soutien des partenaires et bénévoles, plus de 93.500 kilomètres ont été parcourus malgré les intempéries.

Ainsi, 280.000 euros ont été collectés et ont été reversés localement à des acteurs locaux incontournables de la lutte contre le cancer du sein.

