Safran, Dipavali, rétro, Birmanie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 novembre 2024 : - Safran péi : un produit couleur or dont la rareté fait grimper les prix - Le Dipavali, une célébration de la victoire du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres - Rétro : cheveux lissés, cannes à sucre, VIH, autos-écoles et animaux rois - Sur la route vers Mandalay, reprise par les rebelles birmans - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Safran péi : un produit couleur or dont la rareté fait grimper les prix

Ce week-end prolongé du 9 au 11 novembre 2024, la ville de Saint-Joseph accueille la fête du safran péi (le curcuma pour les puristes). Cette épice aux couleurs d'or est toujours autant plébiscité par les Réunionnais. Cela même si la majorité du curcuma vendu sur l'île est importée. Localement, le produit est victime de la météo et de l'augmentation des prix générées par les difficultés de la filière

Le Dipavali, une célébration de la victoire du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres

Ce vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024, plusieurs villes de l'île vont célébrer l'annuel Dipavali : la fête de la lumière. Également appelé "Diwali" dans d'autres parties du monde, ce festival hindou est l'occasion célébrer la victoire du bien sur le mal pour la population réunionnaise de toute confession. Une vitrine du vivre ensemble à La Réunion

Rétro : cheveux lissés, cannes à sucre, VIH, autos-écoles et animaux rois

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024:

• Lundi 4 novembre - Lissage brésilien : avoir les cheveux lisses envers et contre tout, y compris sa santé et son identité

• Mardi 5 novembre - Filière cannes : 2024 sera la pire campagne sucrière de l'histoire

• Mercredi 6 novembre - Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, La Réunion : le VIH et la consommation de drogues augmentent et inquiètent

• Jeudi 7 novembre - Permis de conduire : beaucoup de candidats, pas de places, peu d'inspecteurs... ça bouchonne dans les auto-écoles

• Vendredi 8 novembre - À La Réunion, certains animaux de compagnie sont rois

Sur la route vers Mandalay, reprise par les rebelles birmans

Serpentant à travers les collines du nord de la Birmanie, "l'autoroute nationale 3" relie les localités regagnées par les groupes ethniques armés et les partisans du gouvernment élu, après une série de victoires inattendues dans leur combat contre la junte.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Ce samedi 9 novembre 2024, Matante Rosina promet un soleil généreux le matin. En revanche, l'après-midi le temps se couvre dans les hauts. Quelques gouttes peuvent tomber. Sur les côtes nord et sud, le ciel reste bleu. Activez votre éventail, il va faire un peu plus chaud que d'habitude.