Cheveux lissés, cannes à sucre, VIH, autos-écoles et animaux rois

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024: • Lundi 4 novembre - Lissage brésilien : avoir les cheveux lisses envers et contre tout, y compris sa santé et son identité • Mardi 5 novembre - Filière cannes : 2024 sera la pire campagne sucrière de l'histoire • Mercredi 6 novembre - Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, La Réunion : le VIH et la consommation de drogues augmentent et inquiètent • Jeudi 7 novembre - Permis de conduire : beaucoup de candidats, pas de places, peu d'inspecteurs... ça bouchonne dans les auto-écoles • Vendredi 8 novembre - À La Réunion, certains animaux de compagnie sont rois (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Des produits capillaires utilisés pour le lissage brésilien ont causé des cas d'insuffisance rénale aigüe en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a sonné l'alerte après l'intoxication de quatre personnes hospitalisées entre janvier et août 2024. À La Réunion, la technique séduit très largement. Raisons pratiques, choix esthétique, influence culturelle et autres normes raciales sont autant de facteurs qui peuvent expliquer le succès de cette pratique… à risques.

La filière canne-sucre reste encore et toujours la première industrie agro-alimentaire de l’île. Néanmoins, chaque année, la même épée de Damoclès est brandie au-dessus de la tête des planteurs. Alors que la récolte touche à sa fin, les chiffres sont alarmants. Avec moins de 1,3 million de tonnes ramassées, 2024 est, selon les planteurs, la pire campagne de l'histoire...

Alors que la lutte contre le VIH a fait des avancées remarquables ces dernières années, la situation se dégrade dans certains pays de l'océan Indien. A Madagascar notamment, les nouvelles infections ont explosé. Et l'augmentation de la consommation de drogues comme l'héroïne ne fait qu'accentuer la crise.

Ce jeudi 7 novembre 2024, plusieurs centres de La Réunion, montés en collectif, se mobilisent, devant la préfecture de La Réunion pour montrer leur colère. Délais interminables pour espérer passer le permis de conduire, trop de candidats, inspecteurs en sous-effectifs, manque de transparence sur la méthode d'attribution des places… dans les auto-écoles de l'île, les esprits s'échauffent. Une audience a été demandée à la préfecture.

Chéris comme des membres de la famille ou victimes de maltraitance et d'errance, les animaux de compagnie vivent des réalités opposées à La Réunion. Néanmoins, la tendance semble aller vers une amélioration dans la prise en charge globale. Dans certains foyers, les animaux de compagnie sont même au cœur des préoccupations quotidiennes. Friandises, jeux, services de garde… rien n'est trop beau pour combler ces boules de poils au statut seigneurial