Moelle osseuse, commémoration, Dipavali, Crédit agricole et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 novembre 2024 : - Don de moelle osseuse : le métissage des réunionnais, un profil unique pour guérir les malades - 11 novembre : commémoration de la fin de l'engagisme et de l'armistice de la Première guerre mondiale - Saint-Pierre : le traditionnel défilé de chars du Dipavali a battu son plein - Publireporage - Nos 145.000 sociétaires agissent pour leur territoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans l'après-midi

Don de moelle osseuse : le métissage des réunionnais, un profil unique pour guérir les malades

Chaque année en France, plus de 2.000 personnes – adultes en enfants – ont besoin d'une greffe de moelle osseuse pour guérir de leur maladie. À La Réunion, depuis 2021 - la date de la première greffe, 27 patients ont reçu un don. Trouver un donneur est complexe car cela signifie qu'une compatibilité ait été trouvée entre le donneur et le receveur. Sur l'île, où les origines sont diverses et variées, le métissage est une véritable richesse. Raison pour laquelle l'Agence de biomédecine invite les réunionnaise à s'inscrire comme donneur.

11 novembre : commémoration de la fin de l'engagisme et de l'armistice de la Première guerre mondiale

Ce lundi 11 novembre 2024, La Réunion commémore à la fois l’armistice de 1918, et la fin de l'engagisme en 1882. Plusieurs événements commémoratifs sont organisés dans les communes de l'île. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Saint-Pierre : le traditionnel défilé de chars du Dipavali a battu son plein

Les festivités du Dipavali se sont achevées ce dimanche 10 novembre 2024 avec le traditionnel défilé de chars sur le boulevard Hubert Delisle à Saint-Pierre. La population a une nouvelle fois été au rendez-vous. Entre village indien, noces indiennes et de nombreuses animations, cet événement met fin à trois jours de fête indienne.

Publireporage - Nos 145.000 sociétaires agissent pour leur territoire

Au Crédit Agricole La Réunion - Mayotte, le sociétariat, c’est bien plus qu’une adhésion : c’est l’opportunité d’agir, de décider, de construire ensemble un avenir qui nous ressemble

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans l'après-midi

Ce lundi 11 novembre 2024, Matante Rosina prévoit des températures au-dessus de 29°C sur les zones côtières. Dans l'après-midi, c'est une météo nuageuse qui s'annonce et il est même possible qu'il y ait quelques petites averses. Dans le sud, le temps est à peu près identique sauf côté température où elles seront plus fraîches dans l'intérieur de l'île.