Cap Sacré-Cœur, agriculteurs, Marine Le Pen, Cyber Réunion et météo

Cap Sacré-Cœur : pour la défense, le groupe Casino n'avait aucun intérêt à corrompre Olivier Hoarau

Deuxième jour de procès pour Olivier Hoarau. Le maire du Port, ainsi que quatre co-accusés, sont de nouveaiu attendus au tribunal ce jeudi 14 novembre 2024 dans l'affaire du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, la compagne de l'ex-premier adjoint portois Fayzal Ahmed Vali, Leila Moussa, et le directeur de cabinet du maire portois Bernard Payet vont être auditionnés. Au premier jour du procès, le tribunal a tenté de déterminer si le groupe Casino avait un intérêt, ou non, à corrompre Olivier Hoarau.2

Aléas climatiques, contraintes règlementaires... la colère gronde de nouveau chez les agriculteurs

L'agriculture de nouveau dans la rue ce jeudi 14 novembre 2024. Après s'être mobilisés en début d'année et après être repartis chargés de promesse de la part du gouvernement, la grogne reprend chez les agriculteurs. À La Réunion – à l'appel des organisations syndicales et soutenus par la Chambre d'agriculture, ils se donnent rendez-vous devant le Département et la préfecture. Une mobilisation pour sensibiliser les pouvoirs publics et la population sur l'avenir de l'agriculture locale.

Procès du RN : prison ferme aménageable et inéligibilité requises contre Marine Le Pen

Elle était au "centre" d'un "système organisé" visant à faire du Parlement européen la "vache à lait" du RN, au "mépris des règles démocratiques". L'accusation a requis mercredi à Paris cinq ans de prison, dont deux ans de prison ferme, et cinq ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen.

Cyber Réunion : un nouveau réflexe contre les cybermenaces

Face à l’augmentation des cybermenaces, La Réunion accueille une nouvelle marque régionale pour protéger son espace numérique : CYBER RÉUNION. Cette initiative vise à mettre en place des moyens techniques et organisationnels concrets pour aider les acteurs locaux (entreprises, collectivités et associations) à renforcer efficacement leur niveau de cybersécurité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin comme souvent

Le matin commence sous le soleil d'après Matante Rosina. Mais l'après-midi de ce jeudi 14 novembre se couvre un peu. Le soleil essaie de s'accrocher tant bien que mal dans les hauts de l'île. Quelques petites gouttes de pluie pourraient humidifier le sol par endroits. Il y a de moins en moins de vent.