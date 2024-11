Bheki, armes, gouvernement, supermotard et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 novembre 2024 : - Bheki circule au nord de Rodrigues, une météo dégradée attendue à La Réunion - Les 20 000 armes présentes à La Réunion devront toutes êtres enregistrées avant le jour de l'an - Risque de censure du gouvernement : "Je souhaite la stabilité", dit Macron - Saint-Paul : le "Supermotard" de retour près du stade Paul-Julius Bénard - La pa Météo France i di, sé zot i di - Bheki en approche, La Réunion ressent les premiers effets

La forte tempête tropicale Bheki est toujours au stade de forte tempête tropicale ce mercredi 20 novembre 2024, malgré un léger affaiblissement. La tempête est passée à proximité de Rodrigues dans la nuit. "C'est un système plutôt affaibli qui devrait circuler à proximité de l'archipel des Grandes Mascareignes (Maurice et Réunion) sur une trajectoire orientée vers le sud-ouest", indique Météo France. Le système devrait passer au sud de La Réunion jeudi matin, à un stade affaibli. Une dégradation des conditions météorologiques, notamment pluvieuse, devrait cependant intervenir jusqu'en matinée de vendredi (Capture d'écran earth.nullschool)

À La Réunion, les 4100 détenteurs de plus de 20 000 armes devront être enregistrées d'ici le 31 décembre 2024 au sein du Système d'information sur les armes. Aussi appelée Sia, cette plateforme numérique permet de gérer et de suivre la détention légale des armes à feu à l'échelle nationale.

Emmanuel Macron a déclaré mardi souhaiter "la stabilité" politique en France face à la menace grandissante d'une censure du gouvernement de Michel Barnier.

Les 23 et 24 novembre 2024, les abords du stade olympique Paul-Julius Bénard à Saint-Paul résonneront des ronflements des puissantes motos. Un dixième rendez-vous pour le Supermotard, véritable rendez-vous annuel depuis plus d’une décade regroupant les amateurs de deux roues sur bitume et sur terre. comme l'indique l'organisation

Matante Rosina annonce un changement de temps pour ce mercredi 20 novembre 2024. La Réunion commence à sentir les effets indirects de Bheki, même s'il reste encore loin. Les nuages se multiplient, les averses deviennent plus frésquentes et parfois soutenues, surtout dans le sud et le volcan. La capitale devrait être épargnée. Matante Rosina transpire déjà ce matin, il faut chaud et humide. Le vent se renforce et peut atteindre les 80 km/h en rafales. Prévoyez un parapluie et un éventail pour la journée.