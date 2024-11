Crédits, électricité, ARR, CMA-CGM et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 novembre 2024 : - Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou - Budget : Michel Barnier renonce à une hausse des taxes sur l'électricité - Allocation régionale de recherche : face aux difficultés, la Région veut consolider les ARR en contrats doctoraux - Budget: le Sénat valide la surtaxe sur les grandes entreprises et une taxe concernant CMA CGM - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le soleil

Crédits renouvelables à la consommation : continuer à acheter et à s'endetter jusqu'au cou

Acheter des chaussures ou des vêtements lors du Black Friday, préparer ses achats de Noël, payer ses courses… le tout avec des fins de mois difficiles. Confrontés à coût de la vie de plus en plus cher et à un pouvoir d'achat toujours plus faible, pour de nombreux Réunionnais, le recours aux crédits est une nécessité. Des crédits renouvelables à la consommation de plus en plus répandu mais pas sans risques. Un véritable engrenage pour les consommateurs qui continuent à acheter, quitte à s'endetter jusqu'au cou.

Budget : Michel Barnier renonce à une hausse des taxes sur l'électricité

Michel Barnier annonce qu'il ne va "pas augmenter les taxes sur l'électricité" comme prévu initialement dans le projet de budget pour 2025, accédant à une des demandes, notamment du Rassemblement national, pour ne pas censurer le gouvernement.

Allocation régionale de recherche : face aux difficultés, la Région veut consolider les ARR en contrats doctoraux

Tous les ans, c'est la même galère : les aspirants-doctorants postulent pour l'Allocation régionale de recherches…et attendent longtemps. Très longtemps. Le tout en s'engageant à n'effectuer aucun travail dès le mois d'octobre, et ce alors que leur candidature n'a pas encore été validée. La Région veut – enfin – faire évoluer ce statut si particulier, pour se diriger vers des contrats doctoraux.

Budget: le Sénat valide la surtaxe sur les grandes entreprises et une taxe concernant CMA CGM

Les sénateurs ont approuvé jeudi la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, un "mal nécessaire" selon le gouvernement qui espère ainsi renflouer les caisses de l’État de 8 milliards d'euros en 2025 puis 4 milliards en 2026. Les sénateurs ont également validé une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises de fret maritime, qui devrait en réalité ne toucher que le principal armateur français CMA CGM.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le soleil

Matante Rosina prévoit un beau soleil sur toute l'île en ce matin du vendredi 29 novembre 2024. Quelques nuages viendront s'installer sur les pentes de l'Ouest et du Sud, apportant peut-être quelques averses. Des températures de saison sont attendues, la chaleur de l'été s'installant sur tout le littoral (Photo d'illustration www.imazpress.com)