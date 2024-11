Précarité menstruelle, rétro, rugby, Notre-Dame et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 novembre 2024 : - Pour lutter contre la précarité menstruelle, faites un don de protections hygiéniques - Ça s'est passé - Amputations, cyclone, Bheki, dépression et Kenya - Chevaleresques, humbles et colorées: Castelbajac dévoile les tenues liturgiques de Notre-Dame - La pa Météo France i di, sé zot i di - Bheki s'éloigne, le temps reste mitigé

Pour lutter contre la précarité menstruelle, faites un don de protections hygiéniques

Alors que 4 millions de femmes subissent la précarité menstruelle en France, l'association Règles élémentaires organise tout au long de l'année des collectes de protections hygiéniques. La branche locale, lancée en janvier 2024, lance désormais sa collecte pour La Réunion.

"L'enfant d'intérieur", refoulé des espaces extérieurs et privé de nature

Espaces extérieurs peu accueillants, peur de l'accident ou de la mauvaise rencontre: les jeunes sont de plus en plus des "enfants d'intérieur", élevés entre quatre murs et coupés de la nature, déplore la Haut Conseil de la famille, instance qui appelle à repenser la ville à hauteur d'enfant.

Ça s'est passé - Amputations, cyclone, Bheki, dépression et Kenya

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2024:

• Lundi 18 novembre - Diabète : un médicament "révolutionnaire" pour éviter les amputations

• Mardi 19 novembre - Le cyclone Bheki continue de s'affaiblir, de la pluie attendue dès mercredi

• Mercredi 20 novembre - Bheki circule se rapproche de Rodrigues, une météo dégradée à La Réunion

• Jeudi 21 novembre - Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion

• Vendredi 22 novembre - Jets de galets au Port : deux mineurs condamnés à 9 ans de prison, deux autres à 18 mois

XV de France: les Bleus matent les Pumas pour finir l'année sur une bonne note

Opposés à l'Argentine pour leur dernier test-match de la tournée de novembre, les Bleus ont surclassé les Pumas 37 à 23 vendredi au Stade de France et finissent sur une bonne note une année en dents de scie et marquée par de lourdes affaires extra-sportives.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Bheki s'éloigne, le temps reste mitigé

Matante Rosina a scruté le ciel et voit que Bheki s'éloigne doucement, laissant derrière lui un temps mitigé. Le nord se réveille sous un ciel gris avec des averses fréquentes mais peu intenses. En revanche, le reste de l'île profite de belles éclaircies. Dans l'après-midi, c'est le sud et les Hauts qui se couvrent et le nord retrouve le soleil. Le vent commence à faiblir.