Amputations, cyclone, Bheki, dépression et Kenya

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2024: • Lundi 18 novembre - Diabète : un médicament "révolutionnaire" pour éviter les amputations • Mardi 19 novembre - Le cyclone Bheki continue de s'affaiblir, de la pluie attendue dès mercredi • Mercredi 20 novembre - Bheki circule se rapproche de Rodrigues, une météo dégradée à La Réunion • Jeudi 21 novembre - Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion • Vendredi 22 novembre - Jets de galets au Port : deux mineurs condamnés à 9 ans de prison, deux autres à 18 mois (Photo : sly/www.imazpress.com)

• Lundi 18 novembre - Diabète : un médicament "révolutionnaire" pour éviter les amputations

Alors que la journée mondiale du diabète a eu lieu ce jeudi 14 novembre 2024, cette pathologie est au cœur des préoccupations de plusieurs parlementaires ultramarins. Le mardi 12 novembre, lors des questions au gouvernement, le député réunionnais Frédéric Maillot a demandé à ce qu'un médicament cubain, l'Heberprot-P, soit mis en expérimentation. Ce dernier permettrait d'éviter des amputations pour des patients atteints de diabète de type 2. Un dossier loin d'être nouveau, qui concerne pleinement La Réunion, où 250 patients ont encore été amputés l'année passée.

• Mardi 19 novembre - Le cyclone Bheki continue de s'affaiblir, de la pluie attendue dès mercredi

À 4h ce mardi 19 novembre 2024, le cyclone Bheki se situait à 1.295 km à l'est-nord-est de La Réunion. Le système continue de s'affaiblir et "vit ses derniers instants au stade de cyclone" indique Météo France. Il devrait passer au plus de notre île dans la journée de jeudi potentiellement au stade de tempête. Une dégradation des conditions météo est attendue dès mercredi soir, précise Météo France

• Mercredi 20 novembre - Bheki circule se rapproche de Rodrigues, une météo dégradée à La Réunion

La forte tempête tropicale Bheki est toujours au stade de forte tempête tropicale ce mercredi 20 novembre 2024, malgré un léger affaiblissement. La tempête est passée à proximité de Rodrigues dans la nuit. "C'est un système plutôt affaibli qui devrait circuler à proximité de l'archipel des Grandes Mascareignes (Maurice et Réunion) sur une trajectoire orientée vers le sud-ouest", indique Météo France. Le système devrait passer au sud de La Réunion jeudi matin, à un stade affaibli. Une dégradation des conditions météorologiques, notamment pluvieuse, devrait cependant intervenir jusqu'en matinée de vendredi.

• Jeudi 21 novembre - Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion

Comme anticipé depuis plusieurs jours, Bheki s'est nettement affaibli. C'est à un stade de dépression se comblant que le système va circuler au sud de La Réunion ce jeudi 21 novembre 2024. Apportant une légère dégradation du temps, sans effets significatifs pour l'île. Un avis de vigilance jaune vagues-submersion sera cependant effectif pour l'est, le sud-est et le sud de La Réunion, ainsi qu'un avis de vigilance jaune vents forts pour l'ouest et l'est de l'île, à partir de 9 heures ce jeudi.

• Vendredi 22 novembre - Jets de galets au Port : deux mineurs condamnés à 9 ans de prison, deux autres à 18 mois

Un an après la mort de Kenya, jeune mère de 25 ans décédée suite à des jets de galet depuis le pont de la Rivière des Galets, deux mineurs ont été condamnés à 9 ans de prison avec maintien en détention. Les deux autres ont été condamnés à 18 mois de détention, assortis à un sursis probatoire de deux ans, en accord avec les réquisitions du parquet.