Photos, climat, insolite, Libye et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 24 novembre 2024

"20 ans d'évolution de paysage réunionnais" : les images de La Réunion face au changement climatique

Il pourrait faire partie des cadeaux sous le pied du sapin. "20 ans d'évolution du paysage réunionnais – L'Observatoire photographique du paysage de La Réunion 2003-2023" est un ouvrage qui met en lumière les Hauts comme les Bas de l'île au fil des années. Entre nature préservée et littoral urbanisé… l'objectif des ces photos est de célébrer la beauté de La Réunion, tout en éveillant la conscience de chacun sur l'avenir de notre île.

Climat: les pays pauvres se résignent à un accord financier décevant

300 milliards de dollars par an, dans dix ans: les pays développés se sont engagés samedi à Bakou à davantage financer les pays pauvres menacés par le changement climatique, au terme d'une chaotique conférence de l'ONU en Azerbaïdjan dont le monde en développement repart furieux.

Insolite - Un haka au parlement, un dinosaure à 6 millions et une banane à prix d'or

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2024, le voici. Les députés du parti Maori de Nouvelle-Zélande ont interrompu une session parlementaire jeudi avec une danse haka, dans le but de s'opposer à un projet de loi. Le squelette de dinosaure le plus grand jamais mis aux enchères a été adjugé pour plus de six millions d'euros. Ce n'est qu'une banane scotchée à un mur, mais l'oeuvre de l'artiste conceptuel italien Maurizio Cattelan a de nouveau fait sensation sur le marché de l'art.

En Libye, des déchets au coeur d'un café culturel qui sensibilise à la pollution

Des meubles en bois récupérés sur des chantiers, des jeux pour enfants à partir de pneus : un café culturel, unique en son genre, a ouvert récemment à Tripoli pour sensibiliser au recyclage et à la protection de l'environnement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo capricieuse

Matante Rosina emporte son parapluie ce dimanche 24 novembre 2024 car elle voit que le temps reste encore capricieux à cause de Bheki. Pour elle, la matinée sera plutôt agréable, avec un ciel parfois nuageux et quelque petites averses ici et là. Dans l'après-midi, les nuages vont grossir et se répandre sur toute l'île et les averses deviendront plus fréquentes. L'air devrait être chaud et humide, Matante Rosina vous conseille de vous habiller léger et de prendre votre éventail.