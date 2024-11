"20 ans de paysage réunionnais" : La Réunion face au changement climatique

Il pourrait faire partie des cadeaux sous le pied du sapin. "20 ans d'évolution du paysage réunionnais – L'Observatoire photographique du paysage de La Réunion 2003-2023" est un ouvrage qui met en lumière les Hauts comme les Bas de l'île au fil des années. Entre nature préservée et littoral urbanisé… l'objectif de ce livre est de célébrer la beauté de La Réunion, tout en éveillant la conscience de chacun sur l'avenir de notre île (Photos : François-Louis Athénas et Romand Philippon)

François-Louis Athénas et Romand Philippon sont les deux photographes ayant immortalisé La Réunion sous tous ses angles.

Une mission photographique commandée par le ministère de l'environnement et la Deal (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

Depuis 2003, 100 paysages réunionnais sont documentés, chaque année ou tous les cinq ans par les photographes.

- 20 ans de paysages pour faire un point d'étape sur l'évolution de La Réunion -

François-Louis Athénas explique que cet ouvrage "est un point d'étape pour voir comment La Réunion a changé en 20 ans". Originaire de La Réunion, celui qui est également le petit-fils de Marius Leblond a vu son île se modifier. "L'évolution est forte."

"Nous avons le contraste entre ce qui est à l'intérieur de l'île, dans le Parc national, qui est relativement sanctuarisé et toute la bande côtière où il y a eu des changements énormes avec l'urbanisation, la pollution visuelle, le tourisme et le réchauffement climatique", constate le photographe.

François-Louis Athénas cite en exemple la plage des Roches-Noires (Saint-Gilles). "Il y a 20 ans la mer était beaucoup plus loin. Depuis, il y a eu des aménagements de faits et des installations parties avec la mer dont le niveau s'est considérablement élevé."

Le Réunionnais donne un autre exemple, celui des filaos sur la plage de l'Hermitage. En 2003, l'image les montre avec des racines dehors, "mais quand moi j'ai connu les filaos ils étaient solidement plantés dans le sable, sans racines dehors".

Désormais, même les filaos ont quitté la plage.

- Des photographies pour conserver la mémoire de La Réunion -

Au-delà du paysage, il y a aussi ce travail de préservation du patrimoine.

"Une image me choque. Celle de 2003 où l'on voit une magnifique maison créole à Saint-Joseph avec deux enfants qui passent devant et 20 ans après à cet endroit il n'y a plus rien, hormis un passage piéton."

"Mon devoir c'est de tracer cela, qu'on ne perde pas jusqu'à la mémoire", dit le photographe.

- 20 années de paysages pour sensibiliser au dérèglement climatique -

Ce livre est ponctué par les textes écrits par Bertrand Folléa, paysagiste. Un livre pour célébrer la beauté de l'île mais également pour sensibiliser.

"Cette mission photographique propose aux gens de réfléchir sur ce qu'il se passe et ce qu'il faut faire", indique François-Louis Athénas.

Lire aussi - Fortes chaleurs, peu de pluies… La Réunion face à de (futurs) bouleversements climatiques

Pour le photographe réunionnais, "ce travail a du sens". "Moi-même quand j'ai signé en 2003 pour l'Observatoire des paysages, la question était de savoir si j'allais me lasser. Plus le temps avançait et plus chaque année je me disais que ce travail est nécessaire car il se passe des choses qui doivent être tracées et montrées"."

Selon lui, "c'est important d'avoir une prise de conscience car les choses évoluent très vite et en tant que Réunionnais on peut avoir l'impression qu'elles ne sont pas totalement maitrisées".

Lire aussi - À La Réunion, le dérèglement climatique accélère l'érosion

"Je prends ce livre non pas comme un jugement mais comme une occasion de réfléchir et de dire aux gens : regardez, réfléchissez. Il y a une nécessité avec les enjeux environnements d'une prise de conscience collective et individuelle", poursuit François-Louis Athénas.

Ce livre est en tirage limité à 1.000 exemplaires. Une occasion d’offrir les plus belles images de La Réunion d’hier et d’aujourd’hui.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com