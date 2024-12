Triathlon, Notre-Dame, rétro, Unesco et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 décembre 2024 : - 0-3000 : du long de la mer au Piton des Neiges, le triathlon le plus haut de l'océan indien - Réouverture de Notre-Dame: la météo bouleverse le programme des cérémonies - Rétro - Saint-Denis FC, Nathalie Boyer, censure, Michel Barnier et Macron - Toits de Paris : l'Unesco classe les savoir-faire des couvreurs-zingueurs - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end au soleil

0-3000 : du long de la mer au Piton des Neiges, le triathlon le plus haut de l'océan indien

Ce samedi 7 décembre 2024, c'est de Saint-Pierre que 800 athlètes se lancent le défi de nager, pédaler et courir de la mer jusqu'au plus haut sommet de l'île, le Piton des Neiges. Au total, plusieurs kilomètres dans l'eau, à vélo, ou dans les sentiers. Un triathlon signifié comme étant le plus haut de l'Océan indien

Réouverture de Notre-Dame: la météo bouleverse le programme des cérémonies

L'intégralité de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, y compris l'allocution d'Emmanuel Macron, se déroulera "à l'intérieur de la cathédrale" samedi en raison des conditions météorologiques défavorables, ont annoncé vendredi l'Élysée et le diocèse de Paris.

Rétro - Saint-Denis FC, Nathalie Boyer, censure, Michel Barnier et Macron

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2024:

• Lundi 2 décembre - Coupe de France : le Saint-Denis FC réalise l'exploit et file en 32èmes de finale

• Mardi 3 décembre - Mohammed C. mis en examen pour les meurtres de la Réunionnaise Nathalie Boyer et Laïla Afif

• Mercredi 4 décembre - Le couperet de la censure prêt à trancher la ligne de vie du gouvernement

• Jeudi 5 décembre - Le gouvernement censuré, une première depuis 1962

• Vendredi 6 décembre - Crise politique : Macron s'accroche à son poste, n'assume rien et accuse les oppositions (comme toujours)

Toits de Paris : l'Unesco classe les savoir-faire des couvreurs-zingueurs

L'Unesco a ajouté mercredi à sa liste du patrimoine culturel immatériel les savoir-faire des couvreurs-zingueurs et des ornemanistes parisiens, une reconnaissance pour ces façonneurs des toits de Paris qui sont aujourd'hui aux premières lignes de l'adaptation au changement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end au soleil

Ce samedi 7 décembre 2024, Matante Rosina observe les nuages du matin s'éloigner dans l'est. Le soleil décide de chauffer toute l'île. Dans l'après-midi, les nuages se forment à l'intérieur de l'île et laissent tomber quelques gouttes mais pas assez pour annuler votre pique-nique. Les plus hauts restent bien dégagés. Munissez-vous de votre éventail, il va faire chaud.