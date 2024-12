Saint-Denis FC, Nathalie Boyer, censure, Michel Barnier et Macron

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2024: • Lundi 2 décembre - Coupe de France : le Saint-Denis FC réalise l'exploit et file en 32èmes de finale • Mardi 3 décembre - Mohammed C. mis en examen pour les meurtres de la Réunionnaise Nathalie Boyer et Laïla Afif • Mercredi 4 décembre - Le couperet de la censure prêt à trancher la ligne de vie du gouvernement • Jeudi 5 décembre - Le gouvernement censuré, une première depuis 1962 • Vendredi 6 décembre - Crise politique : Macron s'accroche à son poste, n'assume rien et accuse les oppositions (comme toujours)

• Lundi 2 décembre - Coupe de France : le Saint-Denis FC réalise l'exploit et file en 32èmes de finale

Le Saint-Denis FC a décroché une qualification historique pour les 32èmes de finale de la Coupe de France en battant l’USSA Vertou, une équipe de nationale 3, après une séance de tirs au but intense (0-0, 4-3 t.a.b.). Dans un stade Jean-Ivoula en liesse, une panenka pleine de sang-froid a offert la victoire aux Dyonisiens, qui rêvent désormais de voir les 16èmes de finale. Le tirage au sort est prévu ce lundi 2 décembre 2024.

• Mardi 3 décembre - Mohammed C. mis en examen pour les meurtres de la Réunionnaise Nathalie Boyer et Laïla Afif

Interpellé le 25 novembre dernier en Bourgogne, le retraité a été mis en examen et écroué lundi 2 décembre 2024 pour meurtre dans le dossier des disparus de l'Isère. Il est soupçonné d'avoir tué la Réunionnais Nathalie Boyer, 15 ans, en 1988 et Leila Afif, 40 ans, en 2000. Le suspect, qui nie les faits, a été placé en détention, selon une information du Parisien.

• Mercredi 4 décembre - Le couperet de la censure prêt à trancher la ligne de vie du gouvernement

C'est l'heure de vérité pour le gouvernement Barnier, après avoir déclenché l'article 49.3 pour tenter de faire passer en force le budget 2025 de la Sécurité sociale. Les deux motions de censure déposées par le NFP et le RN seront examinées et votées ce mercredi 4 décembre 2024, en fin de soirée. Le gouvernement (encore) en place agite le spectre de l'apocalypse pour éviter la censure. Mais il est fort probable qu'elle soit votée, que le gouvernement tombe et que la France s'enfonce un peu plus dans la crise politique majeure provoquée par dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

• Jeudi 5 décembre - Le gouvernement censuré, une première depuis 1962

C'est une première depuis 1962, et seulement la deuxième sous la Vème République : le gouvernement a été renversé. La motion de censure du NFP visant le gouvernement de Michel Barnier a été adoptée, grâce aux voix de la gauche et de l'extrême-droite.

• Vendredi 6 décembre - Crise politique : Macron s'accroche à son poste, n'assume rien et accuse les opposition (comme toujours)

Attendre un mea culpa d'Emmanuel Macron aurait été mal le connaître. Sans surprise ce jeudi 5 décembre 2024, au lendemain de la censure du gouvernement Barnier, le chef de l'État a rejeté en bloc toute responsabilité dans la crise politique que traverse la France...alors qu'il l'a lui-même provoqué.