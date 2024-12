Letchis, rallye, insolite, Père Noël et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 décembre 2024 : - Saint-Pierre : alon kas letchi direk dan verjé - Rallye des 1.000km : Olivier Bardeur et Thierry Law-Long au coude-à-coude avant la dernière de la saison - Insolite - Il est interdit de stade à six ans, la banane à 6 millions a été mangée - Dans l'Arctique en plein réchauffement, le Père Noël se languit de la neige - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée avant la couverture nuageuse

Saint-Pierre : alon kas letchi direk dan verjé

En ces fêtes de fin d'année, le délicieux petit fruit rouge bien sucré, fait le bonheur des petits et des grands. On parle bien sûr du letchi. À la Ravine des Cabris à Saint-Pierre, c'est l'occasion pour Frédéric Lebon de faire découvrir ses vergers et proposer ce dimanche 8 décembre 2024 aux Réunionnais.es d'aller se servir directement sur les arbres. Une production totalement bio.

Rallye des 1.000km : Olivier Bardeur et Thierry Law-Long au coude-à-coude avant la dernière de la saison

Ce week-end des 7 et 8 décembre 2024, a lieu le rallye des 1.000km dans le sud de l'île. Au total, 336,9 kilomètres sur dix épreuves spéciales. Ce dimanche, direction Saint-Pierre pour le dernier départ de la saison. L'arrivée est prévue ce dimanche à 14h25 a boulodrome des 400 au Tampon. C'est là que l'on saura qui de Olivier Bardeur - leader du championnat - ou Thierry Law-Long - deuxième au classement - remporte la saison des rallyes 2024.

Insolite - Il est interdit de stade à six ans, la banane à 6 millions a été mangée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2024, le voici. Le club du Havre a récemment sanctionné l'un de ses très jeunes supporters âgé de 6 ans pour avoir lancé des gobelets en carton et des boulettes de papier. La banane a 6 millions d'euros directement mangée par son acquéreur.

Dans l'Arctique en plein réchauffement, le Père Noël se languit de la neige

En Laponie finlandaise, le Père Noël et ses lutins s'affairent entre photos avec les touristes et réponses aux lettres reçues du monde entier, mais ils sont bien démunis face à un phénomène nouveau: il y a peu de neige, à l'heure du réchauffement climatique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée avant la couverture nuageuse

Matante Rosina va pouvoir aller pique-niquer à Sainte-Rose avec sa famille ce dimanche 8 décembre 2024. Le ciel est dégagé sur toute l'île. Dans l'après-midi, les hauts devraient se couvrir et quelques petites farines de pluie pourraient faire leur apparition surtout dans l'ouest et le nord de l'île. Avant la fin de la journée, les nuages décident de déborder sur le littoral.