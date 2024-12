Il est interdit de stade à six ans, la banane à 6 millions a été mangée

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 décembre au vendredi 6 décembre 2024, le voici. Le club du Havre a récemment sanctionné l'un de ses très jeunes supporters âgé de 6 ans pour avoir lancé des gobelets en carton et des boulettes de papier. La banane a 6 millions d'euros directement mangée par son acquéreur (Photo D.R.)

- Le Havre interdit de stade un supporter âgé de... 6 ans

Le Havre, qui évolue en Ligue 1, a récemment décidé d'infliger une interdiction commerciale de stade à un supporter âgé de 6 ans et à son accompagnateur, a appris L'Équipe.

Cette sanction a été prise après des jets de "projectiles" lors de la réception de Reims (0-3), le 10 novembre 2024. Il était, a priori, question de "gobelets en carton vides" et "de boulettes de papier", lesquels ont atterri au bord du terrain sans toucher personne.

Le club contacte alors les parents et leur explique la situation : "le règlement ne distingue pas l'enfant de l'adulte", et tout incident dans un stade mérite sanction.

"C'est un peu désolant mais on est obligés d'agir sur ces sujets et face à des comportements exacerbés. Il faut sensibiliser les accompagnateurs et montrer que le stade doit rester un lieu de fête, et non un défouloir", indique une source du club au média sportif.

L'enfant de six ans, comme son oncle ont donc été exclus trois rencontres, jusqu'en janvier. "Tous les enfants doivent venir accompagnés au stade, rappelle enfin le HAC. Pour leur sécurité, mais aussi pour leur rappeler de bien se tenir".

Les parents du mineur ont été notifiés de cette décision, et ne l'ont pas contestée, indiquent nos confrères.

- Il mange la banane qu’il a acheté près de 6 millions d’euros aux enchères

Elle n’aura pas fait long feu. Justin Sun, l’acquéreur de la fameuse banane vendue aux enchères, chez Sotheby’s, à New York, le 20 novembre dernier, l’a mangée, vendredi 29 novembre 2024 devant des journalistes lors d’une confé­ren­ce de presse à Hong Kong. L’homme d’affaires a déboursé près de 6 millions d’euros pour acheter ce fruit.

"Elle est bien meilleure que les autres bananes. C’est vraiment très bon", s’est exclamé Justin Sun en la dévorant, expliquant avoir décidé de la manger après avoir remporté l’enchère.

Many friends have asked me about the taste of the banana. To be honest, for a banana with such a back story, the taste is naturally different from an ordinary one. I could discern a hint of what Big Mike bananas from 100 years ago might have tasted like. ???? pic.twitter.com/Sz6zaePGpv