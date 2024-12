Médicaments, tempête, tickets restaurant, humanitaire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 10 décembre 2024 : - Pharmacie : vente libre interdite pour huit médicaments anti-rhume dangereux - La tempête modérée Chido va encore s'intensifier, elle frôlera Madagascar vendredi - Titres restaurants : la possibilité de les utiliser au supermarché menacée en 2025 - Projet humanitaire : sept étudiantes infirmières veulent s'envoler pour le Cambodge - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes et beaucoup de soleil

Pharmacie : vente libre interdite pour huit médicaments anti-rhume dangereux

Les autorités sanitaires françaises rendent obligatoires à partir de mercredi la présentation d'une ordonnance en pharmacie pour se voir délivrer huit célèbres traitements anti-rhume largement considérés comme dangereux. Selon les autorités sanitaires, ils peuvent provoquer de graves effets secondaires comme des AVC et des infarctus. Actifed, Dolirhume, humex, Nurofen, Rhinadvil, Ibuprofène sont notamment concernés

La tempête modérée Chido va encore s'intensifier, elle frôlera Madagascar vendredi

Le système qui circule dans la zone s'est intensifié dans la nuit du lundi 9 décembre au mardi 10 décembre 2024. Il a atteint le stade de tempête tropicale modérée à 4h ce mardi. Il a été baptisée Chido par le service météorologique mauricien. Selon Météo France, le système va encore s’intensifier. Il devrait passer près de la pointe nord de Madagascar vendredi. A 4h la tempête modérée se trouvait à 1.245 km au nord-nord-est de La Réunion. Aucune alerte cyclonique n'est envisagée à La Réunion pour le momen

Titres restaurants : la possibilité de les utiliser au supermarché menacée en 2025

Utiliser ses titres-restaurant au supermarché pourrait ne plus être possible après le 1er janvier 2025, a affirmé lundi la secrétaire d'Etat démissionnaire à la consommation Laurence Garnier, qui estime que la chute du gouvernement Barnier va empêcher le Sénat de voter la reconduction du dispositif.

Projet humanitaire : sept étudiantes infirmières veulent s'envoler pour le Cambodge

Léa Payet et plusieurs de ses camarades, sept étudiantes infirmières de La Réunion ont pour but de partir au Cambodge en 2025 pour un projet humanitaire. Le voyage est prévu du 16 au 25 juin. Des jeunes femmes engagées qui comptent sur la solidarité des réunionnais pour les aider à concrétiser leur projet et venir en aide aux populations locales.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes et beaucoup de soleil

Voici ce que voit Matante Rosina dans sa tasse de café ce mardi 10 décembre 2024. Dès le lever du jour, quelques gouttes pourraient tomber sur le sud sauvage et Sainte-Rose mais le soleil finit par pointer le bout de son nez et de s'accrocher. Plus tard dans la matinée, les nuages s'invitent dans les Hauts et notre Matante prévoit quelques petites averses surtout à l'intérieur de l'île. Elle vous prévient vous aurez encore très chaud aujourd'hui. Bon rien de plus normal en été.