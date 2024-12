Saint-Denis : le square du Barachois désormais baptisé "jardin de la liberté"

Ce vendredi 20 décembre 2024, La Réunion commémore l'abolition de l'esclavage, 176 ans après. Kaf, Malbar, Malgash, Maoré, Shinoi, Yab, Zarab, Zorey, toute l'île est en fête. Des célébrations et des festivités ont lieu dans tout le département pour célébrer la liberté acquise (Photos : sly/www.imazpress.com)

Cette année dans le chef-lieu, le thème est le "Bal des Noirs". Un thème qui met à l’honneur l’expression corporelle et musicale comme vecteurs de mémoire et de rassemblement.

Ce 20 décembre, journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, est marquée par les traditionnels hommage et défilé, suivi d'un concert inédit, mêlant artistes de maloya et nouveaux talents explorant des sonorités modernes.

"C'est une histoire collective, citoyenne, de réveil de la mémoire qui réunit, rassemble", indique Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis.

"Ces hommes et ces femmes se sont battus pour des valeurs fondamentales et aujourd'hui ils nous lèguent cela", ajoute-t-elle. Écoutez.

Pour l'occasion, François-Noël Buffet est présent. C'est le premier 20 décembre pour le ministre des Outre-mer démissionnaire. "C'est un moment d'histoire de mémoire, de fête. Pour moi c'est important et c'est un moment particulier avec ce que vivent nos compatriotes à Mayotte." Écoutez.

- Un hommage a nout zansèt -

Ce vendredi à 10 heures dans les jardins du Barachois à Saint-Denis, les Réunionnais se rassemblent pour se souvenir et honorer la mémoire des ancêtres.

Un jardin désormais baptisé : "jardin de la liberté" par les citoyens de Saint-Denis.

Le tout avec les contributions artistiques de : La classe maloya de Loulou Pitou, Lorkès Larmoni Maloya, dirigé par Jean-Yves Padeau, Le Ron maloya (Jean Laope et les artistes du Ron Maloya du jeudi au Barachois), Stéphanie Lebon.

- Gran Défilé la Libèrté -

Le plus grand défilé pour la liberté de la Réunion, préparé depuis plus de six mois par les associations de Saint-Denis partira à 17 heures de la rue du Jardin de l'État pour se rendre vers le Barachois.

Plus 1.200 participants seront rassemblés.

Un défilé qui se termine en musique au Barachois dès 20 heures.

Un plateau qui va du maloya traditionnel, jusqu’au lien avec l’Afrique en passant par des nouvelles formes : du maloya classique avec les enfants de Démos, et de la musique des jeunes d’aujourd’hui, avec Sika RLion.

- Le 20 desanm autour de La Réunion -

Dans le cadre de la célébration de l'abolition de l'esclavage qui aura lieu ce vendredi 20 décembre 2024, à La Réunion, les communes et associations proposent une journée de célébration aux quatre coins de l'île.

Cet évènement se veut riche en culture, en mémoire et en partage pour les Réunionnais.es avec diverses activités, concerts ou encore spectacles. Imaz Press vous dévoile le programme.

- Le 20 desanm pour rassembler -

Cette année, l'édition revêt une signification profonde. "C'est important de savoir qui on est dans cette histoire, explique Ericka Bareigts.

Le 20 décembre 1848 à La Réunion, Joseph Sarda Garriga, commissaire de la République, proclame l’abolition de l’esclavage à La Réunion, quelques mois après l’adoption définitive par deux décrets en avril.

Jour de commémoration, le 20 décembre est chômé dans l’île.

