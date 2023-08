27éme édition de la nuit internationale de la chauve-souris à La Possession

Comme chaque année le Groupe chiroptères océan Indien organise "La Nuit International de la chauve-souris". Pour cette 27ème édition, une balade nocturne aura lieu ce vendredi 25 août 2023, de 18h00 à 19h30 au parc Rsothon de La Possession. L’occasion de découvrir ce mammifère nocturne dans son milieu naturel.

Dans l’Hexagone comme dans les outre-mer, les associations de conservation et de protection de chauve-souris organisent une nuit dédiée à la chauve-souris. Afin de faire découvrir à un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mise en place pour préserver les chiroptères ; des animations ludiques et (parfois) gratuites sont mise en place le dernier week-end août.

A La Réunion, le Groupe chiroptère océan Indien organise une balade nocturne à La Possession. "Le parc Rsothon de La Possession, est un lieu très apprécié par les chauves-souris", indique Pauline Malande, animatrice et médiatrice faune sauvage du Groupe chiroptères océan Indien. "Dans le Parc de la Possession deux espèces vont être observé, le petit Molosse de la Réunion, une espèce endémique et la plus petite chauve-souris de l’île, la plus commue qu’on observe au coucher du soleil ; et le Taphien de Maurice, qui est plus grande, qui se distingue à son ventre blanc" poursuit l’animatrice et médiatrice faune sauvage.

Sur l’île trois espèces de chauve-souris sont répertoriées : le petit Molosse de La Réunion, le Taphien de Maurice et la Roussette noire qui refait surface en mai dernier après avoir disparu pendant près de 200 ans.

- Une balade pour démystifier les idées reçues -

Vampires suceurs de sang, prolifiques ou encore s’emmêlent dans les cheveux…. les idées reçues sur ces mammifères insectivores, il y en a pléthore.

"Le but de la balade est aussi de démystifier les idées reçues qui sont liées aux croyances (populaires) et ancrés dans l’imaginaire collectif." explique Pauline Malande. "Au cours de cette nuit nous allons réexpliquer ce qu’est une chauve-souris, en quoi ce mammifère est très proche de nous, quels sont les points communs entre l’homme et la chauve-souris, en quoi elle est indispensable à notre écosystème" poursuit-elle.

-A l’écoute de l’invisible-

Sous la forme d’une balade, la nuit internationale de la chauve-souris débutera dès le coucher du soleil moment propice pour "observer" l’animal nocturne. Aux aguets, munis de détecteurs d’ultra son (qui permettent d’écouter les cris des chauves-souris inaudibles à l’oreille), les participants vont être à l’affut des cris des chauves-souris un indicateur important qui leur permet de se repérer dans l’espace et attraper les insectes "car les chauves-souris sont insectivores " précise l’animatrice.

"Cet événement va être très intéressant, puisque le soleil va se coucher, il fera nuit on ne verra plus mais par contre on entendra tout, on va écouter l’invisible." se réjouit la spécialiste

"C’est aussi une immersion dans le monde de la nuit, ce n’est pas parce qu’on ne voit rien qu’il ne se passe rien. Il y a toute une partie de la faune sauvage nocturne qui se réveille et devient active et va jouer son rôle. Même si on ne s’en aperçoit de rein elles chassent et travaillent toute la nuit jusqu’au lever du soleil"

- La chauve-souris: une espèce protégée -

"Nous rappelons aussi aux gens qu’il s’agit d’une espèce protégée, il est dont interdit de détruire le gite (leur nid). A la différence des oiseaux qui fabriquent un nid avec des brindilles, les chauves-souris ne fabriquent rien, elles vont prendre quartier dans les toitures ou les arbres." explique la médiatrice de faune sauvage du Groupe chiroptères océan Indien "Quand les gens ont une colonie de chauves-souris dans leur grenier, il faut les laisser tranquille, ne pas les chasser. Il faut aussi réduire l’éclairage (éviter la pollution lumineuse), éviter d’utiliser les pesticides et insecticides car cela tue les insectes et donc leurs ressources alimentaires. " poursuit-elle.

Dans la volonté de sensibiliser le grand public, le Groupe chiroptères océan Indien attend 40 volontaires lors de cette balade. "ce sont des animaux dont on ne parle pas souvent, à La Réunion on a plus tendance à parler des baleines, des tortues et des oiseaux et peu de chauves-souris , ce sont des animaux qui sont peu connus donc cet événement et l’occasion de rassembler les gens et leur faire découvrir cet animal mystérieux" indique Pauline Malande, animatrice et médiatrice faune sauvage.

