Huit roussettes noires suivies à distance par le Groupe chiroptères océan Indien

Mercredi 30 mai 2023, le Groupe Chiroptères Océan Indien (GCOI) a donné rendez-vous à l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers à la médiathèque Airné-Césaire de Sainte-Suzanne pour parler de la Roussette noire. Cette espèce vulnérable et protégée avait disparu de La Réunion pendant près de 200 ans. Une étude a été lancée sur huit chauves-souris pour mieux comprendre leur comportement.

"Il est utile de rappeler que les chauves-souris sont les seuls mammifères indigènes de La Réunion et que l'espèce qui nous intéresse ici est endémique des Mascareignes. Par son mètre d'envergure et un poids moyen de 540 g, elle ne passe plus inaperçue" note le GCOI.

"Son régime alimentaire frugivore (consommation de fruits, feuilles, fleurs et nectar) lui confère un rôle extrêmement important dans la régénération des forêts, puisqu'elle fait partie des derniers animaux capables de disperser les graines de certaines espèces d'arbres endémiques et rares" ajoute-t-il.

La Roussette noire a disparu de La Réunion entre 1772 et 1801 du fait de la perte de ses habitats et de la chasse intensive. C'est au début des années 2000 qu'elle fait son retour "par les airs depuis Maurice".

"C'est donc pour accompagner son retour auprès de la profession agricole et du grand public et dans un objectif de faire avancer la connaissance sur l'espèce" que le GCOI conduit des travaux de connaissances et de conservation depuis 2016.

Dans ce contexte, le GCOI a souhaité réunir naturalistes, universitaires, Département, Région, services déconcentrés de l'État, profession agricole, monde de la chasse, professionnels de l'énergie et passionnés de nature dans le but de leur présenter les résultats des travaux conduits dans le cadre du programme FEDER Connaissances et Conservation de la Roussette noire - Pteropus niger - à La Réunion (CoCoPniger).

Trois projets ont été présentés à la quarantaine de participants, "à savoir une étude comportementale sur l'utilisation du territoire, une étude de faisabilité de rnarquage individuel pour mieux comprendre les interactions au sein de la population et enfin un document stratégique d'urgence en cas de déclin de l'espèce" détaille le GCOI.

L'étude comportementale "a consisté en la capture d'individus de roussettes et à la pose de balises GPS munies d'accéléromètre sur des individus adultes". Au total 8 individus (4 mâles et 4 femelles) ont été équipés et sont suivis à distance actuellement.

Les données recueillies "permettent d'une part d'en savoir plus sur les déplacements des individu, et d'autre part de connaître leurs comportements grâce aux accéléromètres". "Ce capteur embarqué dans la balise permet de mesurer l'accélération de la balise fixée au cou de chaque individu selon 3 axes orthogonaux (x, y et z) et donc de caractériser le comportement des individus équipés (vol, repos, activité de faible à forte). Les données GPS obtenues sont très intéressantes, apportant de nouvelles informations concernant les dortoirs, mais aussi les déplacements avec des individus se rendant jusqu'à la Possession depuis Bras-Panon, voire pour d'autres jusqu'à Saint-Philippe" explique le GCOI.

Les résultats obtenus "sont très positifs et permettent aujourd'hui de mieux comprendre l'espèce pour mieux la préserver".

En parallèle, la littérature scientifique et les experts à travers le monde ont été consultés pour identifier la possibilité de marquer les Roussettes noires individuellement. L'objectif est de reconnaître les individus à distance (longue vue) sans que le marquage (capture + pose + méthode) ne leur porte atteinte.

Cette étude doit mettre en lumière "l'utilisation des dortoirs, les déplacements, les habitudes individuelles, les échanges entre les dortoirs, la fidélité aux dortoirs et la phénologie". Au total, 26 méthodes ont été présélectionnées.

Lire aussi : Des dizaines de chauves-souris Roussettes noires recensées à La Réunion

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com