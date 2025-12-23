En novembre 2025 à La Réunion, les prix à la consommation augmentent de 0,2 %

En novembre 2025, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2 % à La Réunion, après avoir été stable en octobre, indique l'Insee dans un communiqué ce mardi 23 décembre 2025. Les prix des produits manufacturés augmentent, ceux des services, de l’alimentation et du tabac sont stables. Les prix de l’énergie baissent. Sur un an, entre novembre 2024 et novembre 2025, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % à La Réunion, soit davantage qu’au niveau national (+0,9 %) (Photo : rb/www.imazpress.com)

En novembre 2025, par rapport au mois d’octobre, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2 % à La Réunion après une stabilité en octobre et une baisse de 0,7 % en septembre.

En novembre, les prix des produits manufacturés repartent à la hausse. Les prix des services sont stables après une hausse en octobre, ceux de l’alimentation et du tabac sont stables pour le deuxième mois consécutif. En revanche, les prix de l’énergie baissent. Au niveau national, en novembre, l’indice des prix à la consommation baisse de 0,2 %.

Les prix des produits manufacturés augmentent en novembre (+0,9 %), après deux mois de baisse. Les prix de l’habillement et chaussures croissent nettement (+2,9 %), ceux des produits de santé augmentent plus modérément (+0,2 %), comme ceux des autres produits manufacturés (+0,5 %).

En novembre, les prix des services sont stables après une hausse de 0,6 % en octobre. Les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères et des communications sont stables. Après une hausse en octobre (+4,6 %), les prix des transports reculent de 8,6 % suite à la baisse des prix du transport aérien. Les prix des services de santé augmentent de 0,3 % et ceux des autres services continuent d’augmenter (+0,6 % après +0,7 % en octobre).

Les prix de l’alimentation sont stables pour le deuxième mois consécutif. La baisse des prix des produits frais se poursuit (-0,8 %) et les prix de l’alimentation hors produits frais augmentent légèrement (+0,2 %).

Les tarifs de l’énergie reculent en novembre (-0,6 %), du fait de la baisse des prix des produits pétroliers (-0,9 %) : le prix du litre de supercarburant baisse de 2 centimes et celui du gazole de 1 centime. Les prix de la bouteille de gaz et de l’électricité sont stables.

En novembre, les prix du tabac sont stables pour le deuxième mois consécutif.

- Sur un an, entre novembre 2024 et novembre 2025, les prix augmentent de 1,2 % à La Réunion -

Sur un an, entre novembre 2024 et novembre 2025, les prix à la consommation augmentent de 1,2 % à La Réunion. L’inflation sur un an sur l’île reste supérieure au niveau national (+0,9 %).

Les prix des services, de l’alimentation et du tabac augmentent sur un an à La Réunion, ceux des produits manufacturés et de l’énergie reculent.

Les prix des services augmentent toujours davantage sur un an à La Réunion (+2,8 %) qu’au niveau national (+2,2 %). Les services pèsent pour près de la moitié de la consommation des ménages réunionnais. La hausse des prix des services est liée notamment à celle des prix des services de santé (+4,2 %) et des services de communications (+0,7 %). Les prix des services de transports baissent sur un an (-5,7 %), tout comme ceux des loyers, eau, enlèvement des ordures ménagères (-1,1 %), La hausse des prix des autres services, qui représentent la moitié de la consommation en services des ménages, se maintient à +4,5 % pour le troisième mois consécutif (+2,5 % au niveau national).

Les prix de l’alimentation augmentent davantage à La Réunion sur un an (+2,3 %) qu’en France (+1,4 %). L’alimentaire pèse pour 16 % dans le budget des ménages réunionnais. Hors produits frais, les prix de l’alimentation croissent de 2,8 % sur un an à La Réunion, soit plus qu’en France (+1,9 %). Quant aux produits frais, leurs prix baissent sur un an (-0,8 % après -1,0 % en octobre).

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent en novembre à La Réunion (-0,3 %), moins qu’au niveau national (-0,6 %). Les produits manufacturés représentent 28 % du budget des ménages réunionnais. Sur un an, les prix de l’habillement et chaussures augmentent de 0,3 % à

La Réunion (+0,2 % en France). Les prix des produits de santé se replient sur l’île (-1,8 %) comme au niveau national (-1,9 %). Hors habillement, chaussures et produits de santé, les prix des produits manufacturés reculent à La Réunion (-0,2 %), mais un peu moins qu’en France (-0,4 %).

Sur un an, les prix de l’énergie baissent de 7,4 % à La Réunion et de 4,6 % en France. Cette baisse est portée à La Réunion par celle des prix de l’électricité (-15,4 %) et des produits pétroliers (-1,5 %). Au niveau national, sur un an, les prix de l’électricité reculent (-14,0 %), mais ceux des produits pétroliers rebondissent (+1,0 %).

Les prix du tabac augmentent de 7,9 % sur un an à La Réunion (+4,1 % en France).