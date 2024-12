32ème de finale de la coupe de France : SU Dives-Cabourg – Saint-Denis FC, et à la fin, il n’en restera qu’un !

La Coupe de France de football, c’est un peu comme le Tour de France cycliste. Chaque année, à l’occasion des déplacements des clubs réunionnais, on découvre des nouveaux coins. Pour son 32ème de finale, le Saint-Denis FC se déplace samedi 21 décembre 2024 en Normandie, sur les terres de Guillaume le Conquérant. Le club du SU Dives-Cabourg est clairement prenable : il évolue en National 3, soit une petite division de plus que la Régionale 1 des Dyonisiens. Alors, peut-être… ? (Photo : sly/www.imazpress.com)

​Cabourg, sa plage, son Grand Hôtel style "Belle Époque" où l’on apercevrait de temps à autre le fantôme de Marcel Proust, son casino, son hippodrome, son festival du film romantique, ses fromages -le Pont L’Évêque notamment-, et ses coques (des chocolats fourrés au praliné) et… son club de football amateur le Sport Union Dives-Cabourg.

C’est l’adversaire du Saint-Denis Football Club pour ce 32ème de finale de la Coupe de France, samedi 21 décembre à 15h30 heure locale (18h30, heure de La Réunion). C’est la première fois que les 32ème de finale se joueront avant les fêtes : historiquement, ils se jouaient juste après.

Le match se jouera à guichets fermés, puisque les 1.900 places du stade André Heurtematte sont déjà parties au moment où nous écrivons ces lignes.

A noter : 150 places ont été réservées pour les supporters réunionnais. Clairement, les joueurs du SU Dives-Cabourg auront l’avantage de jouer à domicile. Et pour capitaliser sur ce point, le club normand a préféré ne pas attribuer de numéro 12 à un joueur et distribuer une centaine de maillots floqués de ce numéro 12 à ses supporters ! Si ce n’était pas suffisant, les linguistes nous rappellent que le nom de Cabourg viendrait de la juxtaposition du gaulois cato (combat) et du germanique burg (village) : autrement dit, un "bourg de combattants".

- Objectif : envoyer un ou plusieurs SCUD au SUDC -

L’affiche est belle sur le papier. Encore des Rouges contre les Jaunes, comme en 16ème de finale… sauf qu’au stade Jean Ivoula, le dimanche 1er décembre, ni l’USSA Vertou, ni le Saint-Denis FC n’avait porté leurs couleurs historiques. Le SU Dives-Cabourg évolue en National 3 (ex-CFA 2), soit une petite division de plus que le championnat Régional de nos champions locaux, comme leurs précédents adversaires.

Les Normands sont actuellement 8è de leur poule (l’USSA Vertou était 2è de leur poule) et restent sur 2 défaites consécutives dans leur championnat. En résumé : les Réunionnais peuvent légitimement espérer gagner et se qualifier pour les premiers 16ème de finale de leur histoire. Les deux clubs affichent deux points en commun. Le premier ? Ce sera le deuxième 32ème de finale de leur histoire. Pour les Normands, le précédent remonte à 25 ans. Pour les Dyonisiens, les souvenirs sont encore frais (2022).

Le deuxième point commun est plus rare : chaque club dispose d’une "taupe" qui connaît bien l’adversaire. Au sein du Saint-Denis FC, il s’appelle Mamoudou Diallo et joue au poste d’attaquant. Il a grandi en Normandie, du côté de Honfleur. Surtout, il a joué une saison et demie au SDUC en 2019-2020. Il y évoluait même juste avant de revenir à La Réunion où il est passé par la Saint Pierroise, puis la Tamponnaise avant de rejoindre le Saint Denis FC.

Ce grand cafre de 39 ans n’a pas peur d’affirmer : "Je suis un Normand". On ne doute pas qu’il ait donné des insights à son entraineur, Fred Bachelier. Chez les Divais, Willy Suret s’affiche comme "le plus Réunionnais des Normands".

Le milieu de terrain a habité et travaillé comme professeur de sport un an à La Réunion, entre 2021 et 2022. Il a joué à l’ASC La Possession (en R2) et assure que les clubs de football réunionnais ne sont pas à prendre à la légère : "Je pense que la R1 réunionnaise équivaut à la N3 en métropole" a-t-il déclaré cette semaine à nos confrères de Foot Normand.

Celui qui est un des plus anciens joueurs du SU Dives-Cabourg (Willy Suret y joue depuis 2018) estime encore que "ce sont 2 styles de jeu complètement différents qui s’affronteront (samedi)". Alors, pourquoi ne pas rêver d’un petit pont à l’évêque ?



