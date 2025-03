Lancement d'une plateforme unique de dons pour les sinistrés de Garance

Le cyclone Garance, qui a frappé La Réunion le 28 février 2025 avec une intensité exceptionnelle, a entraîné la déclaration d’un état de catastrophe naturelle sur l’ensemble de l’île. Si le phénomène météorologique est désormais passé, les conséquences restent lourdes pour de nombreuses familles. Face à cette situation d’urgence, le Crédit agricole La Réunion-Mayotte, la Croix-Rouge française La Réunion, la Banque alimentaire des mascareignes et l’Union départementale des centres communaux d’action sociale (UDCCAS) lancent un appel à la solidarité pour soutenir les sinistrés. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le lundi 3 mars, le Conseil d’administration de la Caisse régionale Réunion-Mayotte a décidé d’une première aide d’urgence de 300.000 euros, dont 220.000 euros ont déjà été débloqués.

Ces fonds ont été dirigés vers les principales associations œuvrant auprès des plus démunis afin de renforcer les actions sur le terrain et d’apporter une aide concrète aux populations les plus touchées.

Grâce à cette aide, environ 4.000 colis alimentaires d’urgence ont été distribués par la Croix-Rouge française La Réunion et la Banque Alimentaire des Mascareignes.

- Appel à la mobilisation de tous les acteurs -

L’UDCCAS a également pu soutenir neuf Centres communaux d’action sociale (CCAS) dans leur travail d’accompagnement des familles sinistrées, mais les besoins restent considérables.

Les partenaires appellent aujourd’hui la population, les entreprises et l’ensemble des acteurs privés et publics à se mobiliser.

"Chaque contribution permet de prolonger cette chaîne de solidarité et d’apporter un soutien concret aux plus démunis", insistent les acteurs engagés. Les dons et le soutien logistique sont essentiels pour assurer une aide durable et adaptée aux besoins des sinistrés.

Les dons peuvent être effectués sur le web :

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-reunion-credit-agricole/~mon-don

Ou par chèque au 121 Boulevard Jean Jaurès, 97400 Saint-Denis à l’ordre :

Croix-Rouge française La Réunion - Urgence Garance

