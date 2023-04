Associations LGBT+ et lutte contre les discrimnations : Isabelle Lonvis-Rome continue sa visite

Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, entame son deuxième et dernier jour de visite à La Réunion ce samedi 1er avril 2023. Après une première journée rythmée par des rencontres avec les président.es de Région et du Département et l’annonce du lancement du « Pack Nouveau départ », elle va ce samedi à la rencontre des associations LGBTQIA+.

Isabelle Lonvis-Rome débutera sa journée avec une rencontre avec Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Elle se rendra ensuite au centre LGBTQIA+ de l'océan Indien, incendié récemment et visé par des tags homophobes, avant de rencontrer les associations locales. La ministre assistera ensuite à une réunion publique de présentation du Plan Égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 à la préfecture. Une rencontre avec l'équipe de l'entreprise « CASH Océan Indien » aura lieu pour échanger avec la direction et des salariés sur les dispositifs de lutte contre les discriminations à l'embauche. Sa visite se terminera à la coopérative agricole « Earl farm 4 you » - Pack nouveau départ - Annoncé par la Première ministre le 2 septembre 2022, l'enjeu de ce pack est d'apporter une réponse coordonnée, rapide et individualisée aux besoins des victimes de violences conjugales. « Cela permettra de lever un maximum d'obstacles à leur départ et de faciliter la séparation du conjoint violent », indique le ministère. « Nous devons donc simplifier le départ des femmes victimes. Je ne veux plus qu'elles aient à frapper à toutes les portes avant de faire face à une montagne qui les ferait renoncer », déclarait, début mars, Isabelle Lonvis-Rome. « Les associations soulignent que les victimes font en moyenne 7 allers/retours pour quitter définitivement leur conjoint violent. C'est à cause de ces allers-retours que l'irréparable peut se produire, nous devons donc tout faire pour les éviter. Le Pack Nouveau Départ aidera ces femmes à s'extraire beaucoup plus rapidement des griffes de leur bourreau. » Une femme victime de violences pourra se rendre auprès "d'une association, un commissariat ou même le maire de la commune" pour alerter sur sa situation. "Cette personne pourra ensuite faire un signalement et contact un seul référent par département", explique la ministre. Ce signalement "déclenchera toutes les aides financières dont elle aura besoin pour prendre son envol". Cette aide financière pourra lui être utile pour un "retour à l'emploi", la "garde d'enfant", une "aide psychologique" ou pour "trouver un logement d'urgence." "Tout sera déclenché pour elle et sur mesure", assure Isabelle Rome. Le dispositif sera ensuite "généralisé progressivement jusqu'à la fin 2025", annonce Isabelle Rome. Sur la question de l'hébergement d'urgence, la ministre délégué dit avoir entendu le manque de places à La Réunion. 1.000 nouvelles places seront mises en place d'ici fin 2023 et devraient être déployées sur les territoires qui en ont le plus besoin La ministre s'est également exprimée sur la pétition pour une ligne d'urgence avec des interlocuteurs parlant créole. Elle a affirmé qu'une écoute en créole sera déployée prochainement. À lire aussi : Violences sexistes : pétition pour une ligne d'urgence avec des interlocuteurs parlant créole