Bac 2023 : les lycéen.ne.s à l'épreuve du Grand oral

Ce lundi 19 juin 2023, marque le début des passages au Grand oral pour les terminales des voies générales et technologiques, la dernière ligne droite des épreuves de baccalauréat. Après l'écrit de philosophie, les 11.000 candidats devront se mettre à l'oral avant d'obtenir le précieux sésame. Une épreuve qui encore une fois n'aura pas de grand enjeux pour la plupart des élèves qui connaissent déjà 80% de leur note finale. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Même si le coefficient du Grand oral est plus élevé que celui de la philosophie, 10 contre 8 en voie générale et 14 contre 4 en voie technologique, le plus gros du travail a été fait pour de nombreux lycéens. Les deux épreuves réunies constituent seulement 20% des résultats finaux.

Mais cette dernière étape peut tout de même paraître difficile et stressante pour certains élèves du fait de sa dimension orale.

- Prendre la parole en public -

Apparu en 2021 avec la réforme du bac, le grand oral consiste à choisir deux questions de son choix en lien avec ses spécialités et préparer une réponse orale argumentée pour chacune d'entre elles tout au long de l'année.

Le jour j, l'énoncé des deux questions devra être remis au jury, composé de deux professeurs. Une seule sera choisie et le candidat disposera de 20 minutes pour préparer son argumentaire de cinq minutes qui sera suivi d'une dizaine de minutes d'échange.

L'objectif sera de convaincre le jury à l'aide de ses connaissances acquises tout au long de l'année. Dans un temps dédié en fin d'épreuve, il s'agira également de montrer que le choix de ses spécialités est en accord avec la poursuite d'étude et le projet professionnel visés.

Pour la notation, les examinateurs observeront la qualité de la prestation orale, de la prise de parole en continu, des connaissances, de l'interaction et de la construction de l'argumentation.

- Les réseaux sociaux à la rescousse -

Sur le réseau social TikTok, plusieurs internautes ayant passé l'épreuve en 2022 ont décidé de donner un coup de pouce aux candidats cette année.

À travers des vidéos, les bacheliers révèlent les deux questions qu'ils avaient choisies à l'époque pour l'épreuve, l'argumentaire exposé au jury ainsi que la note obtenue. De ce fait, certains candidats, qui pour rappel ont le libre choix des sujets sur lesquels ils vont plancher, s'appuieraient sur ces aides en ligne pour passer l'ultime épreuve.

Si le phénomène fait polémique, il est important de noter que la plupart des élèves n'ont pas besoin de réussir avec brio cette épreuve puisque plus de 80% de la note de leur bac est déjà assurée à ce stade.

Les passages au grand oral sont prévus jusqu'au 30 juin. Pour les résultats il faudra attendre le 4 juillet.

