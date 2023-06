Bac 2023 : une épreuve de philo "sans stress" pour plus de 11.000 lycéen.ne.s

Alors, stressés ? C'est la question que nous avions posé ces derniers jours à des lycéens de Terminale. Dans la majorité des cas, c'est avec une certaine décontraction qu'ils nous ont répondu.

"Avec le contrôle continu et les épreuves de spécialité, j'ai tout calculé et je sais que j'aurais mon bac donc j'y vais mais je ne me mets pas trop la pression", indique une adolescente.

L'une de ses amies confirme elle aussi ne pas avoir trop de stress. "Je sais que j'aurais une mention, après j'ai révisé pour essayer de faire encore mieux", confie-t-elle.

- La philo pour compléter la note -

Pour ces élèves donc, pas ou peu de stress pour entamer cette épreuve de philosophie.

En effet, depuis la mise en place de la réforme Blanquer et du nouveau baccalauréat, le contrôle continu et les épreuves de spécialités comptent chacun pour 40% de la note finale. C'est donc 80% de la note qui est déjà connue par les lycéen.ne.s

La philo et donc le Grand Oral – qui aura lieu lundi 19 juin – comptent pour 20% de la note.

Une épreuve avec un coefficient de 4 pour les candidats au bac technologique et 8 pour les candidats au bac général sur 100.

- Plus de 11.000 candidats à La Réunion -

À La Réunion, ce sont 11.998 candidats qui sont inscrits cette année au baccalauréat, dont 211 relevant du ministère de l'Agriculture.

5.527 sont inscrits au bac général (soit 46% des candidats).

2.817 au bac technologiques (STMG ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie - soit 23,5 % des candidats).

3.654 au bac professionnel dans 61 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 170 inscrits dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture (soit 30,5 % des candidats). 1.559 sont inscrits dans une spécialité de la Production (- 83 par rapport à la session

2022) et 2.095 inscrits dans une spécialité des Services (- 141 par rapport à la session 2022).

Les effectifs sont toujours les plus importants dans les spécialités : Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (674), Métiers du commerce et de la vente option A : animation et gestion de l’espace commercial (467), métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (255).

Des effectifs globaux qui sont en baisse de 0,6 % par rapport à 2022.

183 candidats de moins en bac général et 34 candidats de moins en baccalauréat technologique. Concernant le bac professionnel, c'est 224 candidats de moins.

À savoir que le candidat le plus jeune à 15 ans et est scolarisé au lycée de Trois-Bassins, tandis que le plus âgé à 48 ans participera en candidat libre pour un bac professionnel.

Calendrier des épreuves :

- Épreuve anticipée de français (écrit) : 15 juin 2023

- Grand oral : du 19 au 30 juin 2023

- Épreuves écrites d'enseignement général du baccalauréat professionnel : du 13 au 15 juin et les 22 et 23 juin 2023.

