Bonne nouvelle, la saison des baleines est officiellement lancée

"Deux baleines à Grande Anse", "baleine à Saint-Pierre", "baleine entre Trois-Bassins et Trou-d'Eau"… Des posts comme ceux-là, il y en a énormément ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Preuve en est que les baleines que l'on aime tant observer et apercevoir – et ce, même si elles viennent tous les ans – font leur grand retour à La Réunion pour cette année 2023. Une présence de plus en plus remarquée qui signifie que la saison des géantes des mers est bel et bien lancée.

Comme nous le disait Jean-Marc Gancille, "il n'y a pas de lancement officiel mais disons qu'à partir du moment où les observations se multiplient, on peut considérer que la saison débute", nous confiait-il précédemment.

Force est de constater que cette semaine, ce sont plusieurs caudales qui ont pu être observées par les badauds et par les professionnels de la mer.

Des observations qui se multiplient et donc là "on peut considérer que la saison a démarré", a répondu Jean-Marc Gancille de l'ONG Globice, contacté cette semaine. "Et ça devrait aller crescendo", ajoute-t-il.

- Des baleines précoces cette année -

Nous sommes le dimanche 11 juin 2023, les baleines sont là et sont même assez précoces. Est-ce donc le signe d'une mauvaise saison ? Devons-nous nous attendre à voir moins de baleines que l'année passée où leur présence en nombre était exceptionnelle.

"On ne peut rien affirmer avec certitude, même si nos statistiques montrent que plus les baleines arrivent précocement dans la saison, moins la saison est bonne", indique Jean-Marc Gancille. "Mais ce n'est pas vrai à tous les coups", dit-il. Chose que bien sûr l'association, comme les Réunionnais espèrent…

Selon Globice, "début juin n'est pas forcément précoce comparativement à d'autres saisons". Selon les relevés de Globice, en 2021, une première baleine avait été aperçue près de La Réunion le 16 mai. Cette année, c'est le 15 mai que la première baleine a bosse a été observée du côté de Saint-Joseph.

"On a même déjà pu voir un individu isolé en février", note Jean-Marc Gancille. "Tout est possible mais ça ne dit rien de l'arrivée du gros des troupes. La saison de reproduction se déroule en théorie de juin à octobre à La Réunion."

Pour rappel, en 2022, 417 baleines à bosse ont été recensées à La Réunion sur la saison. Le record de 2018 a même été battu, puisque cette année-là, 338 baleines avaient été identifiées.

- Respecter la quiétude des cétacés -

Une présence des baleines début juin, qui nous fait rappeler les gestes et recommandations à adopter, notamment lorsque l'on se trouve en mer.

"Il existe une règlementation spécifique que décrit un arrêté préfectoral précisant les bonnes pratiques à respecter", indique Jean-Marc Gancille. "Tout le monde peut en prendre connaissance sur une plateforme en ligne dédiée, ludique, qui permet l'apprentissage des consignes." La plateforme : https://www.formation-omega.org/

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2021-1306 du 7 juillet 2021, cette réglementation comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

Si certains paramètres dépendent également du comportement des cétacés, notamment la distance minimale, il convient à tout moment de faire preuve de prudence et de précaution en privilégiant une vitesse réduite voire le point-mort pour éviter toute perturbation des mammifères marins. Les principales règles sont rappelées dans le document, ci-joint, qui doit par ailleurs être affiché sur tous les navires.

Les personnes mises en cause s’exposent à de fortes amendes et à la suspension ou au retrait de leur permis de conduire les navires.

- Photo-identification commencée, hydrophone posé -

Une présence des baleines qui marquent également le début des nouvelles photo-identifications et enregistrements sonores des géantes des mers.

D'ailleurs, Globice a déjà procédé à trois magnifiques photo-identifications de caudales de baleines à bosse. Deux ont été faites au large de Trois-Bassins, la troisième a été prise depuis le phare de Terre-Sainte.

"La photo-identification des baleines à bosse consiste à photographier la face intérieure de la nageoire caudale qui est unique à chaque individu", nous explique Jean-Marc Gancille.

"Ainsi peuvent être comptabilisées les baleines chaque saison et également suivie grâce à la comparaison de chacune d'entre elles au catalogue de caudales que constitue Globice depuis 20 ans et qui compte plus de 2.000 caudales de baleines photographiées à La Réunion", ajoute-t-il.

Globice encourage d'ailleurs tous les Réunionnais à partager leurs photos de caudale sur le programme de science participative Kodal, en les envoyant par mail à photoID@globice.org.

Autre action qu'a démarré l'ONG, la pose d'un hydrophone dans l'Ouest, à 30 mètres de profondeur. Ce dispositif – comme nous vous le présentions il y a quelques mois – permet d'enregistrer les chants des baleines à bosse tout au long de la saison.

Le but est de comprendre la saisonnalité des mâles chanteurs (arrivée, pic de saison, départ) et de pouvoir effectuer des comparaisons régionales dans l'ensemble de la zone Océan Indien afin de mieux comprendre la connectivité des baleines à bosse.

