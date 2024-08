Baleines en vue tous les jours tout autour de La Réunion

Ami.e.s des géantes des mers réjouissez-vous, "les baleines à bosse sont bien présentes à La Réunion depuis la première observation faite à Sainte-Rose le 6 mai" écrit Globice dans un post publié ce samedi matin 3 août 2024. Même la situation est contrastée selon les zones géographiques, "les observations sont quotidiennes autour de l'île" souligne l'association. "Le sentiment qui prédomine est celui d'une plutôt bonne saison, mais encore loin du record absolu de l'année dernière" commente Globice (Photo rb/www.imazpress.com)

"Les couples mère-baleineau sont relativement nombreux" indique l'association. "Il semblerait que la situation en terme de présence des baleines à bosse soit bien plus favorable à La Réunion que celle constatée à l'île Maurice, à Mayotte et même à Sainte-Marie (Madagascar), pour l'instant" écrit encore Globice.

Pour rappel, les baleines à bosse et les autres cétacés qui fréquentent les eaux de La Réunion sont des espèces protégées par la loi. "Il est ainsi strictement interdit de les mutiler, perturber, poursuivre ou harceler, ainsi que de dégrader leurs sites de reproduction ou de repos", précisent les autorités.

Ces règles nationales ont été complétées par des dispositions locales, propres à La Réunion et définies en concertation avec les usagers et les scientifiques, pour permettre une approche et une observation respectueuse et durable des animaux en mer et prévenir tout accident.

L'arrêté préfectoral du 7 juillet 2021 (n°2021-1306) comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

