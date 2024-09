Nouveau ministre des Outre-mer : les parlementaires de La Réunion sont désabusés et agacés

Ce samedi 21 septembre 2024, Nommé par Michel Barnier, le nouveau ministre des Outre-mer s'appelle François Noël Buffet. Il s'agit de la septième personne a occupé ce poste depuis 2017 et le premier mandat d'Emmanuel Macron. Forcés de s'adapter à cette valse des ministres, les élus sont à la fois désabusés, agacés et prêts à croiser le fer, s'il le faut, avec le locataire de la rue Oudinot, siège du ministères des Outre-mer (Photo www.imazpress.com)

"Moi je me focalise même plus dessus", déclare, désabusé, le député Frédéric Maillot du Nouveau front populaire (NFP). "Nous savons que c'est toujours la même chose, on lui donne des dossiers, il les met sur son bureau, ça passe de main en main mais s'il traite les Outre-mer comme n'importe quel dossier sans penser aux différences et aux avantages qu'ils apportent à la France, je ne vois pas comment il prévoit de faire mieux", ajoute-t-il.

"Il ne nous connait que par des dossiers, des chiffres, mais ce n'est pas la réalité" dit-il

Pour la députée Émeline K/Bidi (NFP), "François-Noël Buffet est quelqu'un qui, a priori, connait pas grand-chose aux Outre-mer".

"Différents ministres se sont cassés les dents (sur les problèmes des territoire ultramatins - ndlr) et je ne suis pas persuadée de la volonté de ce gouvernement à répondre à l'urgence sociale des Outre-mer".

Certes, "il a récupéré un ministère de plein exercice auprès du Premier ministre mais on ne sait pas trop ce qu'il va s'en sortir" commente la députée.

"Ce que l'on attend du ministre des Outre-mer, c'est une vraie considération", ajoute la sénatrice Audrey Bélim. "Une prise en compte de l'urgence du territoire."

"Nous avons des sujets brûlants mais ce ministère est dirigé par un ancien sénateur, architecte de la loi immigration et l'on se demande si les questions de la cherté de la vie, de l'insertion et de la gestion de la crise du logement vont vraiment être prises en main" dit-elle.

"L'ultra conservatisme est effrayant pour l'avenir de nos territoires", note l'élue.

- Des attentes majeures pour les Outre-mer -

"Moi je veux qu'il pense en premier au pouvoir de vivre et faire en sorte que l'écart entre les Outre-mer et l'Hexagone ne soit plus si insolent", lance Frédéric Maillot.

Selon la députée Émeline K/Bidi, les dossiers urgentissimes sont le pouvoir d'achat et le logement". "De mois en mois il y a des milliers de demandeurs de logements sociaux et bientôt on va se retrouver avec une crise du logement qui va tout emporter."

Cherté de la vie, accès aux droits et inclusion doivent être également "au cœur des préoccupations du ministère des Outre-mer", estime la sénatrice PS Audrey Bélim.

Notamment sur la cherté de la vie. "C'est une question qui n'a jamais été prise à bras-le-corps. L'État se cache derrière les négociations commerciales, et malgré l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPRM), on ne connait jamais les vrais coûts" dit-elle.

Le député Frédéric Maillot voudrait aussi que le nouveau ministre des Outre-mer se penche sur "le redécoupage de la carte scolaire, le retour de l'aide pour les contrats d'alternance ou encore la continuité territoriale pour les colis postaux".

"On attend beaucoup parce que nos problèmes sont grands et les situations dangereuses", alerte Audrey Bélim.

- Motion de censure -

Les députés du Nouveau front populaire, y compris ceux de La Réunion, déposeront avec leur parti une motion de censure contre ce gouvernement.

"La motion de censure doit être votée. On ne peut pas se laisser imposer un gouvernement qui va contre la légitimité des urnes", lance Frédéric Maillot.

"Oui on va voter la motion de censure", confire Émeline K/Bidi. "On ne peut pas avoir du jour au lendemain des élections législatives, un parti de droite presque dernier et pour lequel le gouvernement a choisi 17 ministres."

Ni même "accepter le retour des LR alors que le parti était en train de convulser après la défaite cuisante de la macronie", poursuit Frédéric Maillot.

Pour Émeline K/Bidi, "il fallait palcer un ultramarin à la tête du ministère des Outre-mer car là nous avons l'impression qu'ils souhaitent pourrir la situation".

Stéphane Fouassin, sénateur macroniste, dit avoir "plaidé depuis que je suis élu pour que le ministre des Outre-mer soit ultra-marin". "C'est mieux car il connait les problèmes des Outre-mer et on perdrait moins de temps."

"Le temps que François-Noël Buffet fasse le tour des Outre-mer, des problèmes, on perd six mois. Et vu la rotation des ministres, les solutions pour la population n'avancent pas du tout" dit-il.

Émeline K/Bidi prévient : "lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, la colère est difficile à calmer". "Quand les gens n'arrivent plus à se nourrir et n'ont plus d'espoir et que les gouvernements se succèdent et se ressemblent, il peut y avoir des manifestations très dures comme en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie". "Je suis inquiète", poursuit-elle.

La Réunion et la France sont "une espèce de bateau fou avec quelqu'un qui ne gouverne pas et s'enfonce dans la tempête en emmenant avec lui les élus que nous sommes" commente-t-elle

