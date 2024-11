Bheki s'éloigne et emporte le mauvais temps avec elle

Après une brève intensification, Bheki est de retour au stade de dépression se comblant ce vendredi 22 novembre 2024. Le système a circulé à proximité du sud de La Réunion ce jeudi en soirée, à environ 80 km des côtés. Une influence très modérée du système est toujours attendue sur l'île ce vendredi, avec quelques averses possibles sur le littoral est.

Si Bheki est repassé au stade de tempête modéré ce jeudi en fin d'après-midi, il s'est affaibli de nouveau tout en s'éloignant des terres habitées.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

Dépression se comblant

Centre positionné le 22/11 à 16h locales, par 23.4 Sud / 54.0 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 23/11 à 16h locales, par 25.2 Sud / 52.5 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 24/11 à 16h locales, par 27.5 Sud / 52.9 Est.

De plus, sur l'extrême nord-est du bassin, une nouvelle tempête tropicale pourrait se former en fin de semaine ou plus probablement en début de semaine prochaine : le risque de cyclogénèse est faible samedi (10 à 30%) puis devient modéré dès lundi (30-60%).

- 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone -

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France.

Lire aussi - Dix mois après Belal, La Réunion se prépare aux risques de demain

Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Lire aussi - Ancha, Elvis, Kanto... ou encore Zanele : les noms des cyclones de la saison 2024-2025 dévoilés

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com