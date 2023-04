CBD péi, Macron, Bouclier qualité prix, chaleur et BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 : • Lundi 17 avril – Ce n'est pas du zamal, c'est du chanvre CBD péi et c'est légal • Mardi 18 avril – Macron a entendu "la colère" des Français, mais ne propose rien pour l'apaiser • Mercredi 19 avril – Bouclier qualité prix : face au défi de l'inflation, les élus veulent une offre plus large • Jeudi 20 avril – Face au réchauffement climatique, La Réunion suffoque (presque) • Vendredi 21 avril – La sécurité et les conditions de travail ne sont pas toujours au rendez-vous sur certains chantiers (Photo bouclier qualité prix BQP , photo Sly imazpress)

Dans quelques jours, s’ouvrent à La Réunion plusieurs sessions de formation à la culture du chanvre CBD. Objectif, faire en sorte que notre île devienne une nouvelle terre de culture pour ce produit particulièrement plébiscité pour ses vertus bénéfiques pour la santé. Un vrai challenge pour les futurs planteurs. Un vrai plus pour l’économie locale.

Après la promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron a tenu à s'adresse – encore – aux Français.es ce lundi soir. Et s'il a assuré avoir entendu "la colère" de la population, il n'a, sans surprise aucune, rien proposé pour l'apaiser. Et a promis de continuer le dialogue social. Mais pour cela faudrait-il qu'il ait commencé un jour.

Le mardi 4 avril 2023, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a dévoilé le contenu du nouveau bouclier qualité prix (BQP). Un BQP qui est entré en vigueur ce mardi 18 avril et qui comprend de "nouveaux produits", dont du matériel de bricolage. Mais pour les élus réunionnais, cet élargissement reste insuffisant face à l'inflation et aux difficultés auxquelles font face la population. Alors, élargir le BQP à de nouveaux secteurs serait-il envisageable ? Pour l'heure, ce n'est pas d'actualité.

Vous ressentez un sentiment de chaleur étouffante et d'humidité en ce mois d'avril… C'est tout à fait normal. Du moins, presque. Si cette sensation est normale, c'est en raison des températures à un niveau plus élevé que la normale en cette période. Là où ce n'est pas normal, c'est qu'à l'aube de l'hiver austral, et à l'aube des années à venir, les températures seront de plus en plus en hausse.

À l'occasion du bilan d’activité des services de contrôle de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), cette dernière a notamment présenté les chiffres en matière de sécurité au travail et sur la lutte contre le travail illégal. Deux sujets au cœur du secteur du BTP, particulièrement exposé aux accidents du travail. Et si la plupart des chantiers assurent la sécurité de leurs salariés, sur d'autres, c'est loin d'être le cas. En 2022, un ouvrier a d'ailleurs trouvé la mort sur un chantier après avoir chuté.