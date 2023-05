Ce n'est (probablement) pas des baleines mais des cachalots

Ce vendredi 5 mai 2023, l'association Globice, dédiée à l'étude et à la conservation des cétacés a relayé le fait que de nombreux observateurs ont signalé des souffles ou nageoires dorsales. Les baleines seraient-elles aussi précoces ? On le sait, elles ont particulièrement apprécié nos eaux l'année passée. Tellement qu'elles sont restées plus longtemps. Mais non, avis aux amateurs de baleines, si ce sont bien des cétacés… ce sont des cachalots (Photo : Globice)

"Cette espèce n'a pas la même logique migratoire que les baleines à bosse : les femelles et leur petit ne descendent pas jusqu'en Antarctique et peuvent être observés tout au long de l'année dans les eaux tropicales", indique l'association Globice.

"En règle générale, les premières baleines à bosse arrivent en juin à La Réunion et en faible nombre." "Certains individus peuvent être vus avant, mais c'est plutôt rare. Le "gros des troupes" n'est souvent pas là avant la mi-juillet."

Il faudra donc se montrer encore un peu patient pour apercevoir les géantes des mers au large de notre île.

Et d'ailleurs, il vaut mieux attendre que les baleines arrivent plus tard. Car, comme le souligne Globice, "une arrivée précoce n'annonce généralement pas une bonne saison".

Globice rappelant d'ailleurs que si vous observez des baleines, n'hésitez pas à les prendre en photo (de loin).

Pour rappel, en 2022, 417 baleines à bosse ont été recensées à La Réunion sur la saison. Le record de 2018 a même été battu, puisque cette année-là, 338 baleines avaient été identifiées.

- Respect de la quiétude des cétacés -

Les baleines à bosse et les autres cétacés qui fréquentent les eaux de La Réunion sont des espèces protégées par la loi (code de l’environnement). Il est ainsi strictement interdit de les mutiler, perturber, poursuivre ou harceler ainsi que de dégrader leurs sites de reproduction ou de repos.

Ces règles nationales ont été complétées de dispositions locales, propres à La Réunion et définies en concertation avec les usagers et les scientifiques, pour permettre une approche et une observation respectueuse des animaux en mer et prévenir tout accident.

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2021-1306 du 7 juillet 2021, cette réglementation comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

Si certains paramètres dépendent également du comportement des cétacés, notamment la distance minimale, il convient à tout moment de faire preuve de prudence et de précaution en privilégiant une vitesse réduite voire le point-mort pour éviter toute perturbation des mammifères marins. Les principales règles sont rappelées dans le document, ci-joint, qui doit par ailleurs être affiché sur tous les navires.

Les personnes mises en cause s’exposent à de fortes amendes et à la suspension ou au retrait de leur permis de conduire les navires.

