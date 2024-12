Tous les députés de La Reunion ont voté pour la censure du gouvernement

L’Assemblée nationale a voté, ce mercredi 4 décembre 2024, en faveur du renversement du gouvernement de Michel Barnier. La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire (NFP) a été approuvée par 331 voix sur 574 (58 %). La barre des 288 suffrages nécessaire pour faire tomber le gouvernement a été largement franchie. À La Réunion, les sept députés ont tous voté d'une seule et même voix pour faire tomber le Premier ministre.

Le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national avaient déposé lundi des motions de censure après l'utilisation, par le Premier ministre, du 49.3 pour faire adopter sans vote le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

C'est d'ailleurs le texte de la gauche qui a obtenu la majorité absolue nécessaire à son adoption, bénéficiant du vote du Rassemblement national.

- Les sept députés de La Réunion ont voté la cenure -

Qu'ils soient issus de la gauche ou de la droite, l'ensemble des députés de La Réunion a voté la motion de censure qui a fait chuter le gouvernement de Michel Barnier.

Élue dans la 4ème circonscription, Émeline K/Bidi a voté pour. "C'est une décision que nous avons pris en responsabilité", a réagi la députée à la sortie de l'hémicycle.

"On croit qu'il y a une alternative possible, nous rejettons la politique d'austérité, la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui peut se préparer peut être quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'écouter la voix des urnes et la voix des Français", estime l'élue.

Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription à également voté pour. Désormais pour lui, "Macron doit s’en aller !"

"Seule une élection présidentielle anticipée permettra d'éviter le blocage institutionnel et le chaos économique et social. Seul le Nouveau Front Populaire sera capable de mettre en place une alternative politique sociale, écologique et démocratique", a-t-il déclaré.

Députée dans la 2ème circonscription, Karine Lebon qui a voté pouer, se félicite de cette chute sur ses réseaux. "Nous l’avons fait ! La motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire vient d’être adoptée à l’Assemblée nationale."

"Michel Barnier et son gouvernement doivent désormais démissionner et laisser la place à un Premier ministre issu du bloc politique arrivé en tête aux élections législatives. Seul le NFP sera en mesure d’offrir de la stabilité à notre pays en mettant en place les réformes de justice sociale tant attendues par nos concitoyens", ajoute-t-elle.

Jean-Hugues Ratenon le dit, "nous n’avons rien contre Michel Barnier personnellement mais c’est sa politique qu’il voulait imposer que la majorité de l’Assemblée nationale a sanctionné".

"Une nouvelle équipe devra être désignée rapidement par le Président de la République et bien évidemment, j’espère que le NFP sera appelé aux responsabilités du pays avec un Premier Ministre issu de nos rangs ; comme cela aurait dû être le cas depuis les dernières élections législatives des 30 juin et 07 juillet où les Français ont placé en tête le NFP", ajoute le député de la 5ème circonscription qui a voté la censure.

Les députés Frédéric Maillot, issue de la 6ème circonscription, le député de la 1ère circonscription, Philippe Naillet ont été également voté pour la motion de censure.

Enfin, le seul représentant du RN à La Réunion, le député de la 3ème circonscription à également voté la motion de censure de la gauche.

- Barnier présentera jeudi sa démission -

Il s'agit d'une première depuis le renversement du gouvernement de Georges Pompidou en 1962. Le gouvernement Barnier est ainsi devenu le plus court de l'histoire de la Ve République.

Michel Barnier présentera jeudi à (13 heures - heure Réunion) sa démission au chef de l'Etat et ce dernier s'adressera aux Français à 20H00 (23 heures - heure Réunion).

Emmanuel Macron va désormais devoir nommer un nouveau Premier ministre.

Le chef de l'État a entrepris dès la semaine dernière des rendez-vous physiques et téléphoniques avec différents interlocuteurs pour tester certains noms. Parmi eux: le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou le président du Modem, François Bayrou.

