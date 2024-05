Cerballiance : les négociations au point mort, la grève reconduite au moins jusqu'à lundi

Ce samedi 4 mai 2024, les personnels des laboratoires de biologie médicale Cerballiance à La Réunion annoncent la poursuite de leur grève entamée le jeudi 2 mai. Malgré une réunion avec la direction cet après-midi, l'augmentation proposée par la direction n'a pas suffi. "Nous avons refusé, la grève a donc été reconduite." Une mobilisation qui court jusqu'à lundi 6 mai, avant l'ultime réunion – avant médiation - au siège de la direction (Photo : rb/www.imazpress.com)

Soutenus par l'intersyndicale FO-CGTR, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et l'augmentation des salaires, "car on ne négocie pas avec l'inflation", lançaient ce vendredi les syndicats lors de leur mobilisation.

Une nouvelle réunion de concertation a eu lieu ce samedi après-midi. En vain, pas d'accord au bout. Les grévistes réclament 5% d'augmentation pour compenser "l'inflation". La direction "nous a proposé 3%, nous avons refusé".

"La grève est reconduite jusqu'à au moins lundi avec une dernière réunion avant médiation avec l'inspection du travail."

La mobilisation a lieu dans le cadre des NAO (négociations annuelles obligatoires) "qui se sont mal passées" note l'intersyndicale.

- Les syndicats veulent des augmentations -

CGTR et FO ont rappelé dans un courrier commun leurs revendications pour les salariés.

- Augmentation à 5 % pour les salariés jusqu’au coefficient 350.

- Nous demandons une augmentation du coefficient pour les secrétaires au bout de 15 ans d’ancienneté.

Il a été acté dans le cadre des NAO 2023 l’actualisation de la grille de classification interne à Cerballiance Réunion des coefficients des coursiers, agents d’entretien et des IDE.

- Prime pour les Secrétaires de 100 euros pour les jours fériés

- Prime de Risque pour tous les coursiers à 90 euros.

- Prime de dialyse de 150 euros tous les 3 mois

- Prime Plateau pour la reconnaissance du travail à 200 euros

- Mise en place d’un 13ème mois

- Demande de plus de Moyens Humains sur les Plateaux et les Sites Périphériques pour réduire la charge de travail excessive afin d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

- Mise en place d’un vrai Pool de remplacement au sein de l’entreprise pour les trois régions.

"Nous restons bien entendus ouverts au dialogue et à la négociation afin de trouver une solution qui satisfasse l'ensemble des parties.

