Certificats de décès : les infirmiers de La Réunion pourront (bientôt) les délivrer

Le 28 novembre 2022, le ministre de la Santé, François Braun était à La Réunion. À ce moment-là, les professionnels de santé avaient alerté l'élu du gouvernement sur la difficulté d'obtenir un certificat de décès. Ce à quoi, le ministre avait répondu "ne pas être contre une expérimentation". Et bien cela sera chose faite, a-t-il annoncé ce mercredi matin sur France Inter. La Réunion fait partie des quatre régions de France où les infirmiers pourront délivrer les certificats de décès dans le cadre d'une expérimentation (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce mercredi 3 mai, François Braun a déclaré en direct à la radio, "vouloir dégager plus de temps aux médecins". Pour ce faire, il a annoncé – concernant la délivrance des certificats de décès - "qu'une expérimentation va être mise en place dans les prochaines semaines dans quatre régions françaises dont La Réunion". Elle va permettre aux "infirmiers et infirmières – après une formation complémentaire – de signer des certificats de décès".

Une expérimentation attendue face à un problème qu'il avait entendu lors de sa visite en novembre à La Réunion.

En effet, en août 2022, nous alertions sur la difficulté pour les familles de faire constater le décès d'un proche paru un médecin. Des familles en deuil devant parfois attendre des heures durant, à côté du défunt. "L’absence de médecin pour constater un décès, on le vit pratiquement tous les week-ends, les soirs et jours fériés", nous expliquait à l'époque Aurélien Ceton, conseiller départemental. Un problème qui, depuis, est toujours présent.

Départs à la retraite de libéraux, trop âgés pour continuer à exercer, jeunes docteurs peinant à s’installer par faute de moyens… Déjà en 2017, les professionnels et élus alertaient sur la situation et proposaient que les infirmiers libéraux puissent, le cas échéant, effectuer les constatations d’usage et remplir le certificat de décès.

Il aura donc fallu attendre mai 2023 pour que cette proposition fasse son chemin.

- Du nouveau pour la santé -

Le ministre de la Santé François Braun a également dévoilé ce mercredi les conclusions du Conseil national de la refondation sur la santé.

"Il faut que les médecins qui sont sur le terrain continuent à travailler et aient plus de temps disponible pour soigner", a-t-il dit. Le ministre demande aux médecins de "travailler autrement", c'est-à-dire "ne plus faire de tâches bureaucratiques inutiles, comme les certificats médicaux qui ne servent à rien".

.@FrcsBraun : "La vérité, c'est qu'on n'aura pas plus de médecins avant dix ans. Nous en formons plus, certes, mais toujours pas assez. Il faut bien que les médecins qui sont sur le terrain aient plus de temps disponible pour soigner." #le7930inter pic.twitter.com/ztzXdf4Qpo — France Inter (@franceinter) May 3, 2023

Interrogé sur la rémunération des actes médicaux et la ré-évaluation des frais kilomètres, le ministre assure que "cela change dans trois axes principaux", à commencer par la formation, "qui sera rénovée à partir de septembre pour que cela réponde plus aux besoins". Il y a aussi "le décret d'acte des infirmiers", qui auront désormais des "missions" et l'exercice professionnel qui sera modifié pour rendre le métier "plus attractif et responsabilisant".

Sur la rémunération, François Braun indique avoir "changé de mode de rémunération" et que "plus de 200 millions d'euros sont mis sur la table entre 2020 et 2024".

Concernant les urgences, François Braun est "absolument certain" que cet objectif de désengorgement pourra être réalisé. Il faut "travailler en amont des urgences", en généralisant "le service d'accès aux soins" à tout le territoire avant la fin de l'année, c'est-à-dire qu'une régulation est mise en place par le 15. "On va lancer une grande campagne de recrutement pour les assistants de régulation médicale à partir de ce mois", annonce le ministre.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com