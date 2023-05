Révocation : Jacques Bhugon n'est plus le secrétaire général de la CGTR

Jacques Bhugon a été révoqué de son poste de secrétaire général de la CGTR par la commission exécutive de la confédération ce mercredi après-midi 17 mai 2023. Cette décision, statutairement immédiatement exécutoire, vient après la mise en cause de Jacques Bhugon dans un dossier de non-paiement de cotisations sociales. De nouvelles élections vont maintenant avoir lieu pour son remplacement à la tête de la confédération (Photo sly/www.imazpress.com)

Jacques Bhugon a aussi été révoqué de son mandat de membre de la commission exécutive. Le conseil confédéral du syndicat sera consulté sur cette décision lors d'une réunion qui se tiendra début juin.

La révocation du poste de secrétaire général est par contre immédiatement effective, selon les statuts de la confédération. De nouvelles élections pour pourvoir le fauteuil de dirigeant confédéral vont donc être organisées.

"Il faut très vite sortir de cettesituation et élire un nouveau sécrétaire général", commente un militant syndical qui a requis l'anonymat "car la situation est très tendue".

Ainsi, c'est dans une ambiance survoltée que s'est tenue la commission exécutive de ce mercredi. "Il y a eu beaucoup d'invectives, d'insultes et de mises en cause" relate l'un des participants, toujours sous couvert d'anonymat. "Il a fallu de longues discussions pour arriver à une décision, il faut maintenant retrouver un peu de sérénité" ajoute la même source.

Pour le moment aucune candidature au poste de secrétaire général n'a été officiellement déclarée, "mais il y a une bonne demi-douzaine de candidats à la candidature" croit savoir un militant.

Pour rappel, nous avions révélé dès ce mardi 16 mai que la commission exécutive confédérale de la CGTR allait examiner révocation de Jacques Bhugon.

Cette volonté de mise à l'écart venait après des mois de tensions au sein de l'organisation syndicale. Et pour cause. Comme nous vous le révélions, dès le mercredi 12 avril, c'est, notamment une dette importante – près de 94.000 euros – non réglée par Jacques Bhugon, alors dirigeant de la fédération métallurgie, qui a provoqué le trouble au sein de la confédération.

Ces 94.000 euros correspondent à des cotisations sociales réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2022.

La CGSS indiquait dans une courrier, que nous avons en notre possession, que "l'échéancier accordé à la suite de la crise (Covid - ndlr) n'ayant pas été honoré, vous (la fédération – ndlr) ne pouvez plus bénéficier de la remise d'office de vos majorations de retard associées".

La CGSS avertissant ensuite qu'elle reprend "les poursuites pour les montants et les sommes détaillées" dans son courrier.

Les cotisations dues pour les deux salariés de la fédération : son secrétaire général, Jacques Bhugon et une employée administrative.

"Cette affaire porte atteinte à toute la confédération même si elle n'y est pour rien" s'était emporté un syndicaliste, interrogé par Imaz Press sous couvert d'anonymat.

"On se bat tous les jours contre les patrons qui ne payent pas leurs cotisations sociales et là c'est dans l'une de nos fédérations que cela arrive. On ne peut pas l'accepter" avait renchéri une militante syndicale.

La commission exécutive a entendu le mécontentement au sein de la confédération, Jacques Bhugon a donc été révoqué.

