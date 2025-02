Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion

Inadapté depuis des années au climat de La Réunion, le calendrier scolaire va peut-être évoluer. Aiguillonné par les enseignants et les élèves accablés par les fortes chaleurs, le rectorat a annoncé le lancement d'une large concertation "afin de convenir des adaptations possibles du calendrier national". En attendant, dans les établissements scolaires de l'île les cours continuent d'être dispensés par plus de 34 degrés affichés au thermomètre et davantage encore en ressenti (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Le rectorat lancera dans les prochains mois la préparation du calendrier scolaire pour les années 2026/2027, 2027/28, 2028/29", indique l'Académie, contactée par Imaz Press.

"Une concertation sera menée à cette occasion avec l'ensemble des acteurs, afin de convenir des adaptations possibles du calendrier national", ajoute le rectorat.

"En parallèle, la réflexion sera menée sur l'organisation des rythmes journaliers de la vie scolaire."

"Les épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse que nous vivons cette année sont les effets du changement climatique auquel nous devons apprendre à nous adapter", précise le rectorat.

- L'impossible adaptation du calendrier scolaire, un faux problème -

Un débat récurrent pour lequel les syndicats alertent chaque année le ministère et les institutions. "Tout le monde se plaint mais personne ne bouge et pourtant l'on monte au créneau", s'indigne Daniel Amouny, représentant de la FCPE (fédération des parents d'élèves).

En 2014, le Sgen-CFDT avait alerté les autorités compétentes sur l’urgence climatique à La Réunion. "Notre déclaration liminaire au Conseil de l'éducation nationale du 24 novembre 2021 ou encore notre courrier au recteur en 2014, faisaient déjà état de la nécessité d'une école adaptée à l’augmentation des températures".

Pourtant, "dans les années 50, 70, on rentrait début mars", se rappelle Daniel Amouny.

"L'état continue de dire il faut absolument se caler sur les examens au niveau national mais tant qu'on restera fixé sur le fait qu'il faut passer ses examens en juillet il n'y aura pas de solution." D'autant que désormais, les universités offrent la possibilité aux lycéens inscrits sur Parcoursup de bénéficier d’une césure. De plus, "il y a de plus en plus d'étudiants qui restent à La Réunion, l'offre s'étant largement diversifiée", lance Daniel Amouny.

Si "les élèves de la France hexagonale se voyaient imposer de telles conditions d'apprentissage, les conditions seraient certainement différentes", lancent les syndicats. En 2022, lors de l'épisode de canicule dans douze départements, les écoliers et collégiens avaient été autorisés à ne pas aller en cours.

- À La Réunion, les élèves étouffent et les esprits s'échauffent -

Il fait chaud, extrêmement chaud dans les salles de classe et ce, malgré la pluie. Depuis plusieurs jours, nombreux sont les élèves à s'être mobilisés pour dénoncer des conditions d'apprentissages inacceptables.

Des élèves fatigués, énervés, pas concentrés… "des élèves pourtant sérieux s'endorment littéralement sur leur table en plein cours", confie une professeure de l'est. "On revoit les contenus des cours à la baisse, car on ne peut pas leur en demander beaucoup. Ils suent, leurs bras collent aux tables, aux cahiers...", ajoute-t-elle.

Maux de tête, nausées... les corps souffrent et nombreux sont ceux qui défilent dans le bureau de cette infirmière scolaire. "La chaleur n'est pas tenable." Selon elle, "il faudrait prévoir un aménagement du temps scolaire".

"C'est l'enfer et même si ça a toujours été le cas là c'est de pire en pire", ajoute la directrice d'un établissement scolaire du nord.

"Nos bâtiments sont très anciens et du coup il n'y a aucune circulation d'air, des nacos qui ne peuvent plus s'ouvrir." "Certes on a des ventilateurs mais ils tombent régulièrement en panne", déplore-t-elle.

Des professionnels de l'éducation qui invitent les institutions à venir une journée dans les salles de classe pour vivre leur quotidien.

Sans calendrier scolaire adapté, "le rectorat a mis l'accent auprès des chefs d'établissement, pour que ces derniers soient très attentifs aux conditions de travail de leur communauté éducative : dans ce cadre, ils mettent en œuvre toutes les mesures possibles pour améliorer le bien-être de tous face à cette vague de chaleur. Par ailleurs, des consignes avaient été données aux professeurs d'EPS dès la reprise des classes", indique l'Académie.

En fonction du contexte local, "chaque établissement scolaire met en place les mesures les plus adaptées : mise à disposition de points d'eau, changement de salles de cours lorsque cela est possible, acquisition de ventilateurs…", ajoute le rectorat.

- Un "plan Marshall" pour le bâti scolaire de La Réunion -

Pour le recteur, "au-delà du calendrier scolaire, c'est d'abord le chantier de la conception du bâti scolaire qui doit être mené. Cela passe notamment par l'amélioration de la ventilation naturelle dans les classes, la protection des façades exposées au soleil par de la végétation ou des auvents, ainsi que la végétalisation des espaces aux abords des bâtiments".

Un chantier certes, mais au sein duquel l'État doit être acteur. ""Ce qui est dommageable c'est que l'État s'est désengagé et a renvoyé la balle sur les collectivités mais avec quels moyens rénover ces bâtiments ?", lance Daniel Amouny de la FCPE.

"Nous avons plus de 600 établissements scolaires, privé compris. Même si on faisait ce chantier, combien de temps cela prendrait pour rénover tout cela", dit-il.

Le représentant de la FCPE réclame un "plan Marshall" pour le bâti scolaire.

De son côté, la Région Réunion, en charge des lycées, a annoncé la mise en œuvre d’un "plan chaleur" pour les lycées publics. Chaque établissement va faire l’objet d’une analyse individualisée de ses besoins avant des mesures concrètes pour leur confort thermique (espaces végétalisés, brasseurs d’air, abris solaires..).

Mais ni le Département - en charge des collèges - ni le ministère de l'Éducation nationale, ne se sont pour l'heure prononcés.

