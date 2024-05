Chiens pandas, super-tempête solaire, des élèves moutons et cartes Pokémon

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 mai au vendredi 17 mai, le voici. En Chine, un zoo a découvert une nouvelle espèces : le chien panda. La Nasa a partagé les images de l'activité du soleil montrant d'impressionnantes éruptions solaires qui ont donné lieu à des aurores boréales. Des moutons en guise d'élèves... c'est l'idée farfelue de parents d'élèves. Si vous collectionnez les cartes Pokémon, le fisc a une bonne nouvelle pour vous. Bonne lecture (Photo AFP)

- Chine : un zoo déguise des chiens en pandas pour attirer les visiteurs

Le zoo de Taizhou, en Chine, a présenté du 1er au 5 mai une nouvelle exposition de "pandas". Ces animaux étaient en réalité des petits chiens de la race chow-chow peints en noir et blanc.

Une stratégie qui interroge. Selon le Global Times, un journal chinois, les visiteurs du zoo de Taizhou, situé dans la province de Jiangsu se sont montrés surpris en découvrant que deux Chow-chow avaient été peints en noir et blanc pour ressembler à des pandas.

Nombre de touristes ont d’ailleurs filmé la scène, puis diffusé les images sur les réseaux sociaux locaux, dont Douyin, l’équivalent de TikTok.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024

Pour 20 yuan (2,6 euros) par adulte et 10 yuan (1,30 euros) par enfants, les visiteurs ont été en mesure de s’offrir un ticket indiquant "Xiong Mao Quan", qui pourrait se traduire par "chiens pandas".

Interrogée par le Global Times, une employée du zoo a rejeté ces accusations. Selon elle, cette attraction mise en place entre le 1er et le 5 mai, "le texte sur les billets mettait bien en évidence les Chow-chow, donc nous n’avons pas trompé nos visiteurs", a-t-elle assuré.

Ils ont expliqué espérer rendre leur zoo "plus amusant" avec cette exposition temporaire. Ceux-ci ajoutent qu'il n'est pas possible pour eux d'héberger de véritables pandas, en raison de la taille du parc.

- Aurores boréales : les images de la "super-tempête solaire" à l'origine du phénomène

La Nasa a partagé les images de l'activité du soleil de ces derniers jours. Elles montrent d'impressionnantes éruptions solaires qui ont donné lieu à des aurores boréales.

D'impressionnantes aurores boréales ont été aperçues pendant trois nuits consécutives du 10 au 13 mai dans le ciel de plusieurs pays dont la France en raison d'une tempête solaire "extrême". Mais le spectacle n'était pas seulement visible à la surface de la Terre. La Nasa a publié sur ses réseaux sociaux les images des éruptions solaires à l'origine du phénomène.

The Sun is super active right now! ☀️ ???? ????



The video below shows a series of flares that erupted over the past seven days… not counting another X-class flare that happened this morning! pic.twitter.com/O5jwUBmMDT — NASA Sun & Space (@NASASun) May 10, 2024

Deux importantes éruptions solaires ont aussi été relevées les 10 et 11 mai, bien visibles sur la Nasa. Les premiers signes d'une forte tempête géomagnétique ont été observés vendredi 10 mai, à 18h37 (heure française) avec une importante perturbation dans le champ magnétique de la Terre, selon le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cité par CNN.

Si "aucune" des éruptions solaires prises individuellement n'a été "particulièrement impressionnante en terme de vitesse ou de taille", "il y en a eu une telle série ininterrompue qu'elles se sont toutes mélangées dans l'espace et ont produit la première super-tempête en plus de 20 ans", a expliqué Mathew Owens, professeur de physique spatiale à l'Université de Reading, à l'AFP.

The Sun emitted two strong solar flares on May 10-11, 2024, peaking at 9:23 p.m. EDT on May 10, and 7:44 a.m. EDT on May 11. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X5.8 and X1.5-class flares. https://t.co/nLfnG1OvvE pic.twitter.com/LjmI0rk2Wm — NASA Sun & Space (@NASASun) May 11, 2024

La tempête géomagnétique classée de niveau 5, soit le niveau maximum sur l'échelle utilisée, a été tellement forte que les particules issues des éruptions ont atteint le champ magnétique de la Terre, produisant des aurores boréales été visibles dans de nombreux pays comme la France et les Etats-Unis.

- Quatre moutons inscrits dans une école en Moselle pour lutter contre la fermeture d’une classe

Pour sauver une classe de sa fermeture, fautes d’élèves, des parents et des élu·es ont tenté le tout pour le tout… en inscrivant quatre moutons dans l’école concernée en Moselle. Les parents ont rempli les dossiers d'inscription comme il se doit pour chaque nouvel élève, avec dates de naissance et noms des parents, et les ont transmis en mairie, avant qu'ils ne soient envoyés à l'Éducation nationale.

Quatre noms ont été renseignés: John Deere, Marguerite Duprés, Phil Tondu et Valériane Deschamps. Des noms évocateurs, faisant référence soit à la toison ou à l'habitacle naturel de ces ovins, appartenant à un éleveur des environs.

Un arrêté municipal a aussi été publié pour permettre aux écoliers au pelage abondant de se rendre dans la cour de récréation de l'école, invoquant un "souci de qualité pédagogique".

Ils ont voulu "pousser l’absurdité du raisonnement jusqu’au bout".

Grâce à ces nouvelles recrues, le nombre d'élèves inscrits pour la prochaine année scolaire passe de 94 à 98, soit le seuil minimum requis par l'Éducation nationale pour l'ensemble des cinq classes constituant ce groupe scolaire.

L'opération n'a pas séduit l'académie. Jeudi 9 mai, alors qu'une animation pédagogique était prévue avec les bêtes, les enseignants du groupe scolaire ont reçu pour consigne de garder les écoliers dans les classes tant que les ovins n'avaient pas quitté les lieux.

- La revente des cartes Pokémon désormais dans le collimateur des impôts

Si vous collectionnez les cartes Pokémon, le fisc a une bonne nouvelle pour vous. Certaines cartes valent de l'or. Les ventes et achats sont nombreux mais attention, les règles fiscales évoluent et certaines cartes Pokémon vont devoir être officiellement déclarées.

Face à un phénomène qui génère de plus en plus de recettes, l’administration fiscale a décidé de durcir le ton. Il n’était pas tant question de sévir que de réglementer un marché jusqu’à présent passé sous les radars des impôts.

Si vous décidez de vendre vos cartes Pokemon, alors attention quand même. Ces cartes de jeu à l’effigie de créatures imaginaires ne peuvent pas bénéficier du statut d’objets de collection au regard du Code des impôts.

Comme l'indique Les Échos "une mise à jour du Bofip (Bulletin officiel des finances publiques) vient préciser les règles fiscales concernant la TVA des objets de collection.

Le prix de vente des cartes Pokemon s'élève elle à 36,2% (un impôt sur le revenu forfaitaire de 19 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %). "Cette taxe est calculée uniquement sur la plus-value réalisée", précise BFMTV.

"L’administration ne fait qu’appliquer le texte européen, qui définit clairement une liste d’objets de collection, dont les cartes de jeu ne font pas partie", indique Maître Thomas Le Boucher dans les colonnes des Échos.

Les cartes Pokémon sont donc considérées comme des biens de consommation et non comme des objets d’art pour l’application du régime fiscal français, "sauf s’il s’agit d’une carte historique, l’une des premières produite par exemple".

Aujourd’hui, 8% des Français collectionnent les cartes Pokémon.

L’idée est loin d’être stupide, puisque la carte Pokémon la plus chère de l’Histoire a récemment été vendue pour près de 4,5 millions d’euros.

