Chikungunya : six nouveau cas signalés en une semaine, 26 au total

Ce vendredi 29 novembre 2024, Santé publique France, a dévoilé le point épidémiologique pour la semaine du 18 au 24 novembre. Chikungunya : Six nouveaux cas de chikungunya ont été signalés portant le total à 26 cas détectés sur l’île depuis le 23 août 2024. Deux foyers sont actuellement actifs : un dans l’Ouest (l’Hermitage) et un dans le Sud (Étang Salé les hauts). Par ailleurs, 3 cas isolés ont également été détectés, un dans l’Ouest et 2 dans le Sud (Photo : www.imazpress.com)

Après une absence de circulation autochtone depuis 2010, un cas autochtone a été rapporté dans l'ouest (Boucan-Canot) fin août.

Depuis lors, trois foyers de circulation virale ont été signalés. L’un d’eux est maintenant éteint. Les deux autres foyers – Hermitage et Etang-Salé – sont toujours actifs dans un contexte où les conditions météorologiques sont propices au vecteur.

Depuis le 23 août et le 21 novembre, c’est donc un total de 24 cas confirmés de chikungunya autochtones qui ont été signalés à la Réunion. Tous les cas, PCR+, ont été confirmés par le CNR associé des Arboviroses-CHU La Réunion.

- Deux foyers de chikungunya actifs -

Au cours de la semaine 47, 4 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés : 3 cas dans le foyer de Etang Salé et 1 dans celui de l’Ermitage. Par ailleurs 2 cas ont également déjà été signalés en S48 à l’Etang Salé, les investigations en lien avec ces cas sont toujours en cours.

Les services de lutte-anti vectorielle de l’ARS ont déployé leurs mesures de gestion.

Par ailleurs, la dengue continue de circuler à bas bruit sur le territoire. Depuis la fin août, 22 cas ont été signalés dont une majorité dans le sud (Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Pierre) mais, également 5 cas à Saint-Paul dont un cas très récent au cœur du foyer de chikungunya de l’Hermitage. En ce début d’été, les conditions météorologiques sont donc propices à la propagation des arboviroses.

- "Stop moustiques" : La Réunion agit contre la dengue et le chikungunya -

Dans ce contexte de circulation autochtone de chikungunya et de dengue, le personnel médical est invité à prescrire le plus rapidement après le début de symptômes une analyse biologique permettant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic chez tout patient qui présenterait un syndrome pseudo-grippal avec douleurs articulaires.

Seule la PCR (à réaliser jusque J7) permet un diagnostic de confirmation rapide.

Se protéger avec du répulsif et une moustiquaire, éliminer les nids à moustiques et consulter son médecin en cas de symptômes sont les messages clés de cette campagne.

Depuis le début de l’année, la dengue circule à bas bruit sur l’île, et après plus de 15 ans d’absence, le chikungunya a fait son retour à La Réunion, avec 2 regroupements de cas (foyers) actifs et une progression de la dispersion des cas. Face à ces menaces, chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger sa santé et celle de ses proches.

- Des gestes simples, une efficacité collective contre la dengue et le chikungunya -

Pour lutter contre les moustiques, l’ARS rappelle les bons gestes simples mais essentiels :

• Éliminer l’eau stagnante (nids à moustiques) chaque semaine : vider les coupelles, pots de fleurs, plantes qui retiennent l’eau... ; vérifier les gouttières ; ranger les pneus et tout objet pouvant accumuler de l’eau ; couvrir les réservoirs d’eau avec des moustiquaires ou tissus.

• Se protéger des piqûres de moustiques avec des répulsifs et des moustiquaires, en particulier pour les enfants, les personnes alitées et les personnes malades de la dengue ou du chikungunya.

• Consulter son médecin dès les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées...). Une analyse en laboratoire prescrite par le médecin confirmera le diagnostic.

Certaines formes de la dengue ou du chikungunya peuvent être très graves, amenant à des hospitalisations voire des décès. Pour les personnes qui ont contracté la dengue ou le chikungunya, il est essentiel de continuer à :

• se protéger pour éviter de contaminer son entourage ;

• surveiller son état de santé et consulter son médecin en cas de dégradation.

Découvrez tous les outils et conseils pratiques sur le site de l’ARS La Réunion.

Contactez le numéro vert Prévention, infos, conseils : 0 800 110 000 (appel gratuit depuis un poste fixe)

