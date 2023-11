Comité interministériel des Outre-mer : l'octroi de mer au coeur des discussions

Trois mois après la présentation des 72 mesures issues du Comité interministériel des Outre-mer, c'est l'heure du premier bilan d'étape pour le ministère des Outre-mer. À cette occasion, le ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier recevra sur deux jours à l'hôtel Montmorin les présidents d'exécutifs locaux, les parlementaires et les présidents d'association des maires des territoires ultramarins. Les élus réunionnais ont été reçus ce jeudi : les questions de l'octroi de mer, du logement, ou encore de la santé ont été abordées (Photo : rb/www.imazpress.com)

Si les 72 propositions n'ont pas pu toutes être étudiées, cette réunion "est la première étape, une séance de travail riche, dense, qui est associée les parlementaires, la présidente de la Région et moi-même, dans le but de voir quels sont les freins, quelles sont les difficultés dans la mise en œuvre de ces mesures et chacun puisse s'exprimer" a déclaré Cyrille Melchior, au micro d'Outremer360.

Le Président du Département a annoncé la signature, "avant la fin de l'année", d'une convention pour la mobilisation de crédits de la Ligne budgétaire unique, afin de simplifier l'accès à un logement décent.

L'octroi de mer a longuement été discuté, le ministère souhaitant le réformer. Huguette Bello a, lors de son discours, rappelé ses réticences face à cette réforme. "Une illustration d’erreur manifeste d’appréciation, c’est de faire porter à l’octroi de mer le poids de la vie chère. Cela est factuellement faux" a-t-elle déclaré.

A l'issue de cette réunion, la présidente de Région a dit "prendre acte que l’octroi de mer ne sera pas écrit sans nous". "Nous sommes d'accord pour dire qu'il ne faut pas toucher à la recette des communes, mais aussi de la région. Mais en même temps, il faut ouvrir un travail d'explication" a estimé Cyrille Melchior, toujours au micro d'Outremer360.

Les difficultés du CHU de La Réunion ont bien sûr été mentionnées. Tous se sont réjouis de l'augmentation du coefficient géographique, bien qu'il "manque toujours 30 millions d'euros" a rappelé Huguette Bello.

- La Réunion au coeur des attentions du ministère -

Le mardi 18 juillet 2023, se tenait le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) à Matignon.

École et familles, "plus de 10.000 solutions nouvelles d'accueil de jeunes enfants seront financées", "gratuité des manuels scolaires", "l'offre médico-sociale pour les personne handicapée fera l'objectif d'un plan de rattrapage de 150 millions d'euros", avait annoncé Élisabeth Borne .

"Nous augmenterons l'aide de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat pour la rénovation de logement - comme annoncé en mai - et la rénovation des logements sociaux sera accélérée." "Nous avons décidé de revaloriser les bourses, et renover plus de 600 logements étudiants." Cela représente 6.800 euros de plus par ans pour les étudiants boursiers", poursuivait la ministre

Si ces 72 mesures avaient été annoncées, elles n'avait pas fait l'unanimité. Pour Huguette Bello, présidente de Région, "des orientations globalement partagées mais qui méritent d’être précisées". Le député Philippe Naillet estimait ces mesures insuffisantes.

Pour le président du Département, il n'a "pas d’évolution institutionnelle"

