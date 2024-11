Corail Hélicoptères : cloués temporairement au sol, les hélicos peuvent de nouveau voler

Les vols reprennent ce mercredi 6 novembre 2024 chez Corail Hélicioptères. Les appareils était cloués au sol depuis ce samedi. Fabrice Lourme, associé en sein de l'entreprise, ayant été démis de ses responsabilités de cadre responsable par Alfred Chane Pane, président de la compagnie et associé, les vols avaient été suspendus conformément à la règlementation. Le cadre ayant été remplacé les rotations reprennent. Pour rappel, Fabrice Lourme a engagé deux procédures à l'encontre de ses deux associés, Alfred Chane Pane et Patrick Ah Sing (Photo : rb/www.imazpress.com)

Fabrice Lourme a déposé il y a 15 jours, une plainte et une requête auprès du tribunal de commerce et une requête auprès de la procureure de Saint-Denis à l'encontre de Alfred Chane Pane et Patrick Ah-Sing, ses deux associés au capital de l'entreprise, révélait Imaz Press le 29 novembre.

Les faits dénoncés et fermement réfutés par les associés de Fabrice Lourme, portent sur des dysfonctionnements financiers supposés au sein de la gestion de l'entreprise.

Selon nos informations, l'exploitation de l'entreprise est assurée par une société appartenant à Fabrice Lourme. Cette prestation fait l'objet d'un contrat liant annuellement cette société à Corail Hélicoptères.

L'affaire a connu un nouveau développement le jeudi 31 octobre. Un courrier aurait été adressé par huissier à Fabrice Lourme par Alfred Chane Pane.

En sa qualité de président de l'entreprise, il informait son associé de sa décision de ne pas renouveler le contrat d'exploitation arrivant à leur terme le 31 décembre prochain.

Interrogé par Imaz Press, Fabrice Lourme a confirmé avoir reçu un courrier d'huissier, mais a refusé tout autre commentaire.

Toujours selon nos informations, Alfred Chane Pane aurait demandé aux autres cadres de l'entreprise de restreindre dès ce jeudi 31 octobre, les droits d'accès de Fabrice Lourme à un certain nombre de fonctions.

La requête déposée par Fabrice Lourme pour obtenir "la nomination d'un administrateur pour occuper les fonctions de président de l'entreprise Corail Hélicoptère, le temps de la désignation d’un nouveau Président par les actionnaires" devrait être examinée prochainement par les magistrats

Lire aussi - Corail Hélicoptères : le cadre responsable démis de ses fonctions, les vols suspendus jusqu'à nouvel ordre

Lire aussi - Corail Hélicoptères : Fabrice Lourme engage deux procédures à l'encontre de ses deux associés

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com