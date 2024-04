Cyclone Belal : 2,2 millions d'euros pour indemniser les agriculteurs

Le gouvernement a annoncé ce vendredi soir 19 avril 2024 le versement de premières aides aux sinistrés du cyclone Belal qui a frappé La Réunion le 15 janvier. 2,2 millions d'euros seront affectés à l'indemnisation du secteur agricole, particulièrement touché. 52.000 seront versés pour les pertes de fonds (bâtiment et autres infrastructures) des agriculteurs et 16.100 euros seront versés aux particuliers (Photo sly/www.imazpress.com)

"Les premiers versements concernent 280 dossiers éligibles concernant des exploitants agricoles et 38 dossiers pour les particuliers" précisent dans un communiqué commun Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des Outre-mer et Marie Guevenoux, ministre déléguée aux Outre-mer,

Au total, près de 1.600 dossiers ont été déposés. "Les autres dossiers sont en cours d'instruction et feront l'objet d'un prochain versement s'ils sont éligibles" précise le communiqué des deux ministres.

Le cyclone Belal a causé la mort de quatre personnes et provoqué de nombreux dégâts, dont la destruction de plusieurs maisons.

En raison de la puissance et de la violence du cyclone, le préfet avait déclenché l'alerte violette pour la première fois depuis la mise en place de ce niveau d'alerte.

Belal ne s'était finalement pas directement abattu sur l'île ce qui avait relativement limité les dégâts.

